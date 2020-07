Ile Maurice: Curepipe - Un magasin totalement géré par des employés souffrant d'handicap intellectuel

Partagez cet article

Une équipe de personnes en situation d'handicap intellectuels gérant un magasin sans aucune aide. Cela se passera au au Good Shop, située à la rue Meldrum à Curepipe, ce vendredi 24 juillet lors d'une journée portes ouvertes où des patrons d'entreprises ont été invités à constater le travail réalisé par cette équipe. Cette première est une initiative conjointe d'Inclusion Mauritius, une fédération regroupant treize ONG qui militent en faveur des personnes souffrant d'handicap intellectuel, et du magasin.

Le but de l'opération est d'encourager les employeurs à venir vivre cette expérience où ils pourront interagir avec cette équipe. Les organisateurs espèrent ainsi les encourager à recruter des personnes souffrant d'un handicap intellectuel. «Souvent, les gens pensent que ces personnes ne peuvent pas travailler dans le 'mainstream', et qu'ils ne peuvent qu'oeuvrer dans les domaines de la poterie ou de la joaillerie, pour citer quelques exemples. Or, elles ont du potentiel. On doit shifter du 'charity model' au 'social community model' quand on pense aux personnes en situation d'handicap,» affirme Pooja Gopee, chef de projet chez Inclusion Mauritius.

Pour sa part, Daisy Yip Tong-Grenade, Head of mission growth chez The Good Shop, explique que ce sont essentiellement des entreprises avec lesquelles collaborent le magasin qui ont été conviées. «L'idée est de faire découvrir notre atelier mais aussi de mettre en avant nos employés. Au total, ils sont une quinzaine» dit-elle.

Pour l'événement du jour, quatre employés affectés au Good Shop de Curepipe et Calebasses et une stagiaire seront de service. Inclusion Mauritius s'assurera, elle, de la sensibilisation des patrons par rapport au service d'accompagnement qu'elle offre aux entreprises qui recrutent leurs bénéficiaires.

Fort de la collaboration des deux parties depuis deux ans, l'idée d'organiser cette journée portes ouvertes a germé il y a quelques semaines, dans le cadre d'un atelier de travail avec l'ensemble des employés de ce magasin qui fait du recyclage et réutilisation d'objet divers. Pour Pooja Gopee, les personnes souffrant d'un handicap intellectuel doivent avoir les mêmes opportunités que les personnes sans handicap. «D'ailleurs, Maurice a signé et ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées. L'emploi de 3% dans toute entreprise comptant plus de 35 employés, comme le stipule la loi, n'est pas nécessairement respecté par tous. Mais heureusement, chaque année, il y a du progrès. Durant la semaine écoulée, deux employeurs nous ont approchés en vue de recruter des personnes en situation d'handicap. Cela, malgré la situation financière difficile...», affirme-t-elle.