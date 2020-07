Soudan: Le pays participe à la quatrième réunion régionale du Groupe du Proche-Orient

Khartoum — Le Soudan a participé jeudi, représenté par l'Ambassadeur Abdul Wahab Hijazi; Le Représentant permanent du Soudan auprès des organismes des Nations Unies à Rome; Lors de la quatrième réunion technique et consultative régionale -web conférence - du Groupe du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Le Représentant permanent a indiqué qu'il appréciait le niveau de composition du groupe à la présidence de l'organisation à Rome, indiquant que les réunions avaient eu lieu à un moment opportun.

Elles ont , dans une large mesure, clarifié tous les aspects liés à l'impact de la pandémie de Coronavirus sur le secteur agricole, de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans la région; Et que son impact pourrait ajouter entre cinq et sept millions de personnes souffrant de la faim, comme il semble clair maintenant, du fait de leurs consequences, et que la solidarité et la coopération régionales et les efforts concertés ne sont plus une option qui peut être prise ou laissée; c'est plutôt un impératif qui doit être pris, mis en œuvre et renforcé de plus en plus.