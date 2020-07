Soudan: Une manifestation à Wad Al-Mahi exige traiter les effets du barrage de Renaissance

Wad Al Mahi — Les citoyens de la localité de Wad al-Mahi, État fédéré du Nil Bleu, ont organisé une manifestation à la présidence de la localité dans la ville (4) avec une large participation de la coordination des comités de résistance dans les villes (1-2-3-4-5-6-7) aux côtés des groupes traditionnels et populaires ,les manifestants ont soulevé des signes expressifs exigeant la nécessité de traiter et de prévenir Les effets du barrage de la Renaissance éthiopienne et d'autres confirment (la compensation est une garantie de relations solides entre les deux peuples).

Dans des sondages de SUNA parmi les manifestants, les intervenants ont demandé au gouvernement de transition d'accélérer le traitement du barrage et les effets attendus de remplissage du lac, en particulier du côté de l'eau sur le ruisseau et les eaux souterraines et sur l'agriculture et la production halieutique.

Les orateurs ont appelé la délégation gouvernementale négociant dans les négociations sur le barrage de Renaissance l'importance d'accompagner l'indemnisation et de préserver les droits des zones entourant le barrage.