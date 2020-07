Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit l'ambassadeur de la République d'Éthiopie au Soudan

Khartoum — Le ministre des Affaires étrangères (en charge) M. Omar Gamar Al-Din a reçu jeudi M. Yibeltal Aemero, nouvel Ambassadeur de la République d'Éthiopie au Soudan; Dans le but de présenter une copie de ses lettres de créance au ministre.

La réunion a passé en revue le niveau distingué des relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines de coopération conjointe, et la manière de les élever vers des horizons plus larges pour obtenir des avantages et des intérêts communs entre les deux pays frères; Créer des partenariats stratégiques dans tous les domaines.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération conjointe et de renforcer les relations bilatérales à travers les mécanismes du Comité ministériel supérieur conjoint; Et les comités politiques et économiques pour maximiser les intérêts communs.