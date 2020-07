Congo-Kinshasa: Kinshasa Ville Créative de l'Unesco - Yolande Elebe récompense les lauréats du concours Fête de la musique

Encourager les jeunes amateurs de la musique et promouvoir leur talent en herbe. Tel est le but ultime d'un concours de musical initié et organisé par la Commission "Kinshasa Ville Créative de l'UNESCO en musique, à l'attention de la jeunesse Kinoise dans le cadre de la célébration de la Fête de la musique en juin 2020.

Considérée comme une 1ère édition, cette activité a été une réussite totale grâce au dynamisme des organisateurs et la participation des partenaires. Sans oublier également l'apport actif du public (internautes) qui a bien joué le rôle du jury sur le choix de meilleures prestations (vidéo).

Après un mois de compétition, les gagnants de ce concours musical ont été dévoilés, ce 22 juillet 2020, lors d'une cérémonie restreinte consacrée à la remise des prix à la Mairie de Kinshasa.

A cette occasion, Mme Yolande Elebe ma Ndembo, Coordonnatrice de la Commission de Suivi des Programmes de Kinshasa Ville Créative de l'UNESCO, a primé les lauréats de cette édition 2020 en présence de ses partenaires notamment, l'UNESCO et l'Hôtel de Ville de Kinshasa.

Une ambiance bon enfant a caractérisé cette manifestation qui a mis sur le coup de projecteur les génies en herbe de la musique dans la Capitale.

Dan Mudumbula (musiques urbaines), Judith Mushayuma (gospel), Divin Bangobango (rumba) sont les trois jeunes amateurs des musiques qui ont excellé par leurs œuvres tout long de ce concours virtuel.

Normalement, ils devraient être au nombre de 4 lauréats mais le gagnant de la catégorie du meilleur « atalaku » (animateur) a brillé par son absence lors de ladite cérémonie.

Chose promise, chose due !

Pour joindre l'utile à l'agréable, la Coordonnatrice de la Commission de Suivi des Programmes de Kinshasa Ville Créative de la remis à chacun une attestation de réussite accompagnée d'une enveloppe de 300.000 FC (150$) en guise d'encouragement.

Car leur belle prestation (vidéo) a beaucoup plus marqué non seulement le public mais surtout ont remporté plus de vus sur les réseaux sociaux.

Pour Yolande Elebe, il était important pour Kinshasa comme Ville créative de l'Unesco dans le domaine de musique d'encourager et de soutenir ces jeunes musiciens Kinois qui visent à embrasser la carrière musicale.

«Vraiment, nous sommes très heureux que ce concours musical puisse intéresser les jeunes amateurs de la Capitale. Nous allons accompagner les lauréats dans la promotion afin de propulser encore leurs talents», a-t-elle renchéri.

Très ambitieuse, Judith Mushayuma est gagnante dans catégorie Gospel. Cette Kinoise de 19 ans qui prenait la musique comme une distraction, n'exclut pas une possibilité de se lancer dans une carrière professionnelle, après cette opportunité offerte par la Ville de Kinshasa.

«J'ai appris la nouvelle de ce concours auprès de ma sœur et mon entourage m'a vivement encouragé pour tenter l'aventure. Ce concours m'a permis de sortir de ma bulle. Je n'ai pas hésité de participer à ce concours quand j'ai vu la présence de l'Unesco parmi les organisateurs», a indiqué la lauréate.

Rappelons que ce concours a été destiné à tous les artistes musiciens amateurs de la Capitale congolaise. Vu la diversité musicale qui fait la force de Kinshasa, les organisateurs ont sélectionné quatre catégories ou styles de musique, à savoir : « Musiques urbaines », « rumba », « gospel » et « atalaku ».

Des milliers de candidats ont postulé à ce concours dont l'unique condition de gagner était de produire et envoyer une vidéo de 2 minutes sur instagram en taguant ou mentionnant le hashtag#KinshasaVilleCreative.

En postant la vidéo en train de chanter ou danser un morceau de musique, l'objectif était d'obtenir plus de vues et de likes pour gagner le prix concours Fête de la musique.

Pour ceux qui ne le savent pas, Kinshasa est depuis 2015 membre du Réseau de Villes créatives de l'Unesco dont l'idéal est de favoriser la coopération entre les villes pour laquelle la musique (art) constitue un facteur stratégique de développement durable.