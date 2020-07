Madagascar: Musique évangélique - « Mamelà ny helokay », la prière de Vero Ranaivoson

Vero Ranaivoson, une chanteuse à suivre de près.

En ces temps difficiles, tout le monde a besoin de réconfort. Et comme des centaines de chanteurs évangéliques dans le monde, Vero Ranaivoson apporte sa part en chansons. Comme le roi David à dit dans Psaumes 142 :1 "De ma voix je crie à l'Eternel, de ma voix j'implore l'Eternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse". Vero Ranaivoson vient de sortir « Mamelà ny Helokay ». Avec un titre évocateur, la chanteuse et ses complices de scène adressent une prière en chanson. Un appel de détresse au Seigneur pour sortir Madagascar de cette situation fatidique.

Car Dieu a dit dans 2 Chronique 7 :14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays». En tant que chanteuse évangélique, Vero Ranaivoson n'hésite pas à inviter vivement le peuple à chercher la face de Dieu et à se tourner vers Lui. Le message est explicite. Parce que les Malgaches sont en détresse, elle demande grâce et miséricorde pour le peuple.

Fidèle à son image, la chanteuse verse toujours dans le chant d'adoration, pas loin de son registre habituel qu'est le « praise and worship ». Une fois de plus, elle fait montre d'une prouesse vocale qui n'a rien à envier aux autres. Si elle s'est fait connaître en interprétant du Hillsong et des morceaux incontournables du répertoire évangélique mondial, « Mamelà ny Helokay » est une composition sur-mesure pour Madagascar. Pour le moment, la version live est déjà en ligne, en attendant le clip après confinement.