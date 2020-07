Madagascar: Dons du gouvernement français - Les premiers soutiens après l'appel du professeur Ahmad Ahmad

Les premières aides sont arrivées après l'appel lancé le 20 juillet dernier par le ministre de la Santé publique. Hier, le gouvernement français, par le biais de son ambassadeur, Christophe Bouchard, a remis 14 respirateurs MakAir, d'origine française, au ministère.

Les respirateurs MakAir, destinés spécialement pour les malades du Coronavirus, sont conçus par cinq entrepreneurs nantais et le professeur Pierre-Antoine Gourraud, spécialiste en immunologie et praticien au Centre Hospitalier Universitaire de Nantes qui se sont lancé un défi qui consiste à fabriquer le plus rapidement possible un appareil respiratoire afin de faire face à l'évolution inquiétante de la pandémie mondiale de Covid-19.

La conception de ce matériel s'est déroulée, en partie, dans les laboratoires d'un centre de recherche rattaché au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à Grenoble, lit-on sur un site spécialisé français. C'est la première fois que ces respirateurs MakAir sont essayés à Madagascar si en France, ils ont déjà fait leurs preuves.

Les matériels ont été reçus à l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona par le ministre de la Santé, le professeur Ahmad Ahmad, ainsi que la directrice de cet hôpital, la professeure Olivat Rakoto Alson. Son ministère a lancé un appel à l'aide à l'endroit des partenaires pour appuyer le personnel médical et les formations sanitaires dans la riposte contre la pandémie qui prend de plus en plus d'ampleur dans le pays.

Une initiative qui n'a pas du tout été appréciée par le gouvernement qui, de son côté, a désavoué publiquement le ministre de la Santé publique, le professeur Ahmad Ahmad, après la publication d'une missive à ce sujet le 20 juillet dernier. Mais l'appel du ministre de la Santé publique a justifié les revendications du personnel médical, selon la fédération syndicale du ministère de la Santé.