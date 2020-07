Afrique: Basketball Africa League - Le tournoi panafricain se redéploie avec un nouveau format

Programmé le 13 mars dernier et finalement différé à cause de la crise sanitaire, le Basket-ball Africa League (BAL), le tout nouveau tournoi de la Ligue américaine, regroupant des équipes de douze pays du continent dont l'As Douanes pour le compte du Sénégal, va se redéployer sous un nouveau format.

En web conférence, son président Amadou Gallo Fall a dévoilé hier, jeudi 23 juillet, la nouvelle configuration de cette compétition panafricaine et indiquer les mesures sécuritaires et d'accompagnement déployer pour les équipes impactées par la Covid et le report.

Pour la première édition, elle se tiendra désormais dans une seule ville qui sera choisie en lieu et place des sept villes initialement retenues.

Initialement prévu le 15 mars dernier, la Basketball Africa League (BAL), tournoi panafricain de la Ligue américaine, regroupant des équipes de douze pays du continent dont l'As Douanes, va se redéployer sous un autre format en fin de mois de novembre et début décembre prochain.

Le président de la Ligue africaine Amadou Gallo Fall a donné, hier, jeudi 23 juillet, au cours d'une web conférence, la nouvelle orientation et les nouvelles mesures qui ont été prises en fonction de la pandémie de la Covid 19 qui a fini de bouleverser la donne.

Dans cette optique, le championnat, qui devrait se jouera à Dakar, Monastir, Luanda, Lagos, Le Caire, Rabat et Kigali, sera désormais organisé dans une seule ville qui sera déterminée.

"Notre League est en train de travailler pour s'accorder sur un lieu. Nous sommes en communication avec les pays intéressés pour accueillir l'événement et cette première édition. L'intérêt est là et il y a des pays qui se sont manifestés.

En novembre et décembre, l'opportunité sera là", indique le Sénégalais Amadou Gallo Fall. "Ce qui prime, c'est la santé et la sécurité.

Je suis confiant mais tout sera sous conditions. Si les conditions le permettent, ce sera en partenariat avec la Fiba et le pays hôte. Aucun pays n'a désisté et les équipes sont engagées", précise-t-il.

Dans la formule préétablie, les 12 équipes avaient été regroupées en deux conférences de six clubs. La phase finale devait se dérouler à Kigali au Rwanda avec les quatre meilleures. Pour la composition, la BAL maintient que chaque équipe va rester en possession de son effectif de 16 joueurs dont huit issues du pays.

Quatre peuvent être recrutés à l'étranger dont deux en dehors des pays africains. En dépit du report du tournoi, la Ligue de basket a toutefois trouvé les moyens de mettre en œuvre d'autres actions allant dans le sens d'accompagner les équipes africaines à travers des sessions de renforcement des clubs. "On va leur donner des moyens d'acquérir des renforts.

On a organisé une session qui regroupait des joueurs venant de 20 équipes. Nous avons continué à contacter les équipes. Il y' a eu des séries de rencontres dans lesquelles ont participé des vedettes et des modèles de la NBA pour leur parler.

Il s'agissait de renforcer leur capacité d'organisation sur le plan du marketing mais aussi pour leur permettre de monter sur la plus haute marche du podium du tournoi. «Pour le moment, notre League va prendre sur lui les coûts et dépenses et continuer à travailler étroitement avec la Fiba et bâtir ce produit», indique-t-il.

Le dirigeant de la NBA n'écarte toutefois pas de revenir à la formule initiale lors des prochaines éditions qui suivront cette première. Mais, s'empresse t-il de préciser, «elle sera tributaire de la situation du moment».

"Notre désir est de repartir sur le modèle initial qui se jouera sur plusieurs pays. Il s'agit d'encourager l'intégration de l'Afrique", souligne-t-il, avant de rappeler qu'en lançant ce tournoi, la grande ligue américaine avait pour objectif de contribuer à faire de la détection des talents africains et surtout renforcer leur bien-être.

"On fait du sport mais nous voulons démontrer que le sport peut contribuer au développement de la communauté.

Le BAL a pour objectif de ressortir les capacités des pays africains, de leur trouver un réceptacle. Nous ne voulons pas une déperdition pour nos talents.

C'est donc un moyen de les utiliser. L'Afrique recèle des opportunités dans d'autres secteurs. Le potentiel est là et reste à être organisé", conclut le président Amadou Gallo Fall.

SOLIDARITÉ DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID 19 : La BAL apporte son lot de kits et de masques

Le Basket-ball Africa League (BAL) a engagé des actions solidaires en vue de soutenir le ministre de la santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19.

Elle fournira kits d'hygiène et des équipements de protection de plus de 10 milles masques au personnel soignant. "Nous avons notre siège à Dakar.

On a un staff pour contribuer à l'effort de combat contre la Covid-19. Quelques 710 éléments du personnel médical seront soutenus avec des kits de protection.

On contribue avec 10 milles masques pour des hôpitaux et d'autres activités pour lutter contre la propagation du virus", a indiqué Amadou Gallo Fall patron de la BAL.