Madagascar: Santé - Les remèdes naturels très prisés

En cette période hivernale, propice aux maladies, et avec le coronavirus, les traitements allopathiques renforçant les défenses immunitaires sont excessivement chers ou en rupture de stock. Les patients recourent alors à la pharmacopée traditionnelle qui offre un large panel de remèdes naturels.

Grippe, rhume, toux, forte fièvre et fatigue, chacun a sa manière d'y faire face, selon les moyens à sa portée. Haritiana Ravelomanantsoa, employée de bureau raconte qu'elle a carrément changé de traitement pour traiter sa grippe. « J'ai pris des comprimés et du sirop avec un produit revitalisant que je crois rapide et efficace. Mon état ne s'est pas du tout amélioré. J'ai alors décidé d'utiliser des huiles essentielles en inhalation, un baume pour réchauffer le cou et la nuque sans oublier le fameux remède de grand-mère composé de miel et de gingembre. En quelques jours, la grosse toux a disparu et l'écoulement s'est atténué », relate-t-elle.

Plusieurs patients vantent les vertus et les bienfaits des plantes médicinales malgaches, des plantes aromatiques, du pouvoir des agrumes. Ces produits naturels allègent les souffrances, guérissent certaines maladies mais leur efficacité dépend de chaque individu. « Je vois un médecin, disons, une fois tous les cinq ans. Je me fie aux remèdes naturels et je sais que la marche quotidienne, l'alimentation saine, l'air frais de la campagne et les séances de massage me maintiennent en forme », confie Bebe Razily, agricultrice.

Aujourd'hui, les ravintsara, eucalyptus, katrafay, radriaka, romba, romarin, menthe, ail, gingembre, oignon, curcuma, citron, mandarine, entre autres, inondent les cuisines et boîtes à pharmacie. Mais l'automédication est déconseillée. Un allopathe, un homéopathe, un naturopathe ou un tradipraticien doit diagnostiquer la maladie et prescrire le traitement adéquat. Selon la thérapie de son choix.