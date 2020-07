Madagascar: Route Ambilobe-Vohémir - Les travaux de réhabilitation avancent à grands pas

Des réalisations palpables sont constatées sur la RN 5A, transformant la crainte des usagers en un grand espoir, car elles sont appréciables.

Les promesses du président Andry Rajoelina vont bon train depuis la campagne électorale jusqu'à aujourd'hui, malgré les rumeurs qui ont circulé, ces derniers temps, sur les réseaux sociaux véhiculant que rien n'avance sur les travaux de réhabilitation de la Route nationale 5A. Même si la pose de première pierre effectuée l'année dernière a redonné de l'espoir aux usagers de la route, ces rumeurs les ont désespérés surtout quand ils ont constaté un début tardif des travaux.

Maintenant, leur déception se transforme en joie car les réalisations, appréciables tout au long de la route, ont indiqué la fin de leur cauchemar, même si les travaux de réhabilitation ne sont que partiels. Il est bien de rappeler que cette route les faisait souffrir durant la saison des pluies.

Selon le plan géographique, la RN5A partira de la RN6 près du village d'Isesy pour se terminer à Vohémar. Le gouvernement a confié les travaux de réhabilitation à l'entreprise China Road & Bridge Corporation (CRBC), sur une longueur totale de 151,649 km avec un délai d'exécution de vingt mois.

Rapidité

L'entreprise a entamé les travaux de terrassement depuis l'année dernière et maintenant, elle passe à la construction des dalles et des fondations des nouveaux et anciens ponts.

Les usagers de cette « piste de l'enfer » Ambilobe Vohémar rêvent déjà à cette chaussée terrassée large de 8m50 à 12m. Et le long de cette route, cinq ponts seront changés et dix autres réhabilités. Actuellement, outre les engins et les camions de la CRBC, les bicyclettes, motos, taxis-brousse, camions, tous peuvent rouler jusqu'à 100km à l'heure, surtout sur la portion qui sort du lot. Citons, entre autres, la partie entre la capitale d'Ankarabe à Betsiaka, une des plus importantes zones aurifères de Madagascar, située à 30 km d'Ambilobe.

Les travaux réalisés sur ce tronçon ont permis aux usagers de réduire leur temps de circulation de plusieurs heures entre les deux communes. Si auparavant, les automobilistes mettaient presque une demi-journée pour faire ces 30 km, maintenant, ils les effectuent entre quarante cinq et soixante minutes, selon le type de véhicule utilisé. Ce, grâce aux travaux d'urgence accomplis sur cette route nationale qui permet de maintenir la traficabilité sur les principaux axes routiers avant leur réhabilitation totale.

Outre une belle base de vie installée au Pk 18, une grande carrière, installée près de la montagne d'Ankatoko, est déjà opérationnelle. Cela signifie que la route sera sûrement goudronnée. Certes, pour l'instant, les voyageurs sont rouges de poussière, de la tête au pied, mais l'avancement des travaux leur redonne une lueur d'espoir.

Ces travaux laissent espérer améliorer les conditions de vie aux populations du Nord une amélioration de leurs conditions de vie par la croissance économique des deux régions reliées par la RN 5A, la Sava et Diana.