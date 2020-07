Cote d'Ivoire: Douane - Renforcement de capacités d'une quarantaine d'agents en méthodologie de l'audit et du contrôle internes

A l'initiative de la Direction générale des Douanes, une quarantaine d'agents, principalement issus de l'Inspection générale des Douanes, prennent part à un atelier de formation sur la méthodologie de l'audit et du contrôle internes, du 21 juillet au 18 septembre 2020, à l'Ecole nationale des Douanes à Abidjan.

La cérémonie d'ouverture dudit séminaire a été faite par le directeur général adjoint des Douanes, le colonel-major Louis Albert Kadio, représentant le directeur général des Douanes ivoiriennes.

« Cet atelier de formation sur le contrôle et l'audit internes constitue un réel motif de soulagement pour l'administration des Douanes, en général, et l'Inspection Général des Douanes (IGD), en particulier. Il constitue un accompagnement inestimable à la mise en œuvre des réformes en cours à l'IGD », a expliqué Louis Albert Kadio.

Selon le colonel-major Louis Albert Kadio, ce séminaire permettra de crédibiliser les résultats des missions de contrôle et d'audit internes et de valoriser les fonctions de contrôle et d'audit internes.

Organisée avec l'appui du Projet d'appui à la gestion économique et financière (PAGEF), la formation a pour objectif de fournir à ces agents des aptitudes et des méthodes adéquates, en vue de leur permettre d'intégrer les pratiques professionnelles du contrôle interne et de l'audit, de contribuer à optimiser leurs contrôles afin d'améliorer la maîtrise des activités