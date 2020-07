Cote d'Ivoire: Prix national d'excellence 2019/Ministère des Mines - Les 2e et 3e de chaque catégorie reçoivent leurs prix

Les deuxièmes et troisièmes du prix d'excellence 2019, dans les catégories meilleur agent du ministère des Mines et de la Géologie, meilleur service du ministère des Mines et de la Géologie, et meilleure entreprise minière, ont reçu, ce jeudi 23 juillet 2020, leurs différents prix des mains de M. Jean Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie.

Cette cérémonie de remise de prix, fait suite à la remise des prix des premiers dans lesdites catégories, le 6 août 2019.

Ont été récompensés hier, Ada Kanon Ghislain et Aka Koffi Marcel, respectivement deuxième et troisième prix d'excellence du meilleur agent de l'administration des Mines et de la Géologie ; le service de contrôle technique du ministère des Mines, et la direction régionale des Mines et de la Géologie de Divo, respectivement deuxième et troisième dans leur catégorie ; et la société des Mines d'Ity classée deuxième société minière.

Les primés ont reçu des mains de Jean Claude Kouassi, des trophées, des diplômes, un chèque de 1.500.000 F Cfa pour chacun des deuxièmes, et un chèque de 1.000.000 de F Cfa pour chaque troisième.

Félicitant les récipiendaires, le ministre Jean Claude Kouassi, a déclaré : "Honneur donc à vous qui avez consacré votre temps et votre énergie à élever le niveau de productivité et de compétitivité de notre pays dans le domaine minier".

Il les a également invités à s'impliquer résolument dans la réalisation du projet de faire du secteur minier le second pilier de l'économie ivoirienne.

Pour rappel, les premiers dans chaque catégorie, étaient Okou Ago pour le prix d'excellence du meilleur agent de l'administration des Mines et de la Géologie ; la brigade de Répression des Infractions au Code Minier (BRICM) pour le prix d'excellence du meilleur service de l'administration des Mines et de la Géologie ; et la société Agbaou Gold Opérations SA pour le prix d'excellence ivoirien des Mines.