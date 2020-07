Cote d'Ivoire: PND 2021-2025 - Les principales conclusions du diagnostic présentées aux partenaires

Le gouvernement entend continuer à s'inspirer des pays avancés sur la voie de l'émergence économique pour affiner les différents Plans nationaux de développement (Pnd).

D'où la conférence de planification organisée le jeudi 23 juillet, à l'hôtel Pullman par le ministère du Plan et du Développement (Mpd) avec l'appui de l'Organisation de coopération et de développement économiques (Ocde).

La rencontre présidée par la ministre Nialé Kaba a servi de cadre de discussion autour des principales conclusions du diagnostic du Pnd 2021-2025. Le document a été analysé à l'aune des expériences de la Malaisie, du Vietnam et de la Colombie.

À l'ouverture des travaux, Nialé Kaba a rappelé que la Côte d'Ivoire a une tradition de planification et que le retour à cette tradition en 2011 a permis de ramener la paix et la stabilité, de repositionner le pays et d'améliorer nettement les conditions de vie des populations.

La ministre a illustré ses propos par le passage du taux d'accès à l'électricité de 73 % en 2011 à 93 % en 2019 et de celui de l'eau potable de 79 % à 84 % sur la même période. La ministre a estimé que l'heure est notamment au renforcement du capital humain et à rendre la croissance davantage inclusive.

Pour sa part, le directeur de Cabinet du Premier ministre, Emmanuel Ahoutou Koffi, a indiqué qu'il faut s'inscrire dans la continuité et bâtir une nation solide et résiliente face aux chocs internes et externes, notamment les difficultés du type de la Covid-19 et la volatilité du prix des matières premières agricoles.

Conformément à la « vision volontariste du Président de la République, Alassane Ouattara », qui connaissait déjà le potentiel du pays, selon lui.

Cela passe par une politique hardie de création de pôles de développement consacrant ainsi la place centrale du développement local en harmonie avec le renforcement de la formation technique et professionnelle.

Emmanuel Ahoutou Koffi a également souligné que le Pnd 2021-2025 doit permettre de relever les évidences des acquis des deux premiers plans de 2012-2015 et 2016-2020. Cela, en s'appuyant sur les études et critiques des partenaires techniques et financiers.

Les partenaires techniques et financiers engagés aux côtés du gouvernement

Prenant part aux travaux, Philippe Poinsot, coordonnateur du système des Nations unies en Côte d'Ivoire, a exprimé le souhait de son institution de voir l'engagement de la Côte d'Ivoire à ne laisser personne sur le côté se matérialiser dans le Pnd 2021-2025.

À l'en croire, cela suppose le renforcement du caractère inclusif de la croissance économique et de la réduction de la vulnérabilité face au changement climatique. Il a aussi invité le gouvernement à capitaliser les acquis - tant au niveau de l'éducation que de la santé - de la lutte contre la Covid-19.

Lors de son intervention par visioconférence, Mario Pezzini, directeur de l'Ocde, a félicité le gouvernement et insisté sur la poursuite de la collaboration internationale dans l'élaboration des différents plans. Parce qu'il faut pérenniser la planification du développement sur le long terme, a-t-il fait savoir.

En outre, il a appelé à un renforcement de la lutte contre la pauvreté, de l'amélioration des recettes fiscales et de la qualité du système éducatif et de formation.