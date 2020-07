Cote d'Ivoire: Cei - La plateforme de l'opposition Cdrp annonce une campagne pour faire appliquer l'arrêt de la Cour africaine

La plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté ( Eds) et le Pdci-Rda, membres de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix ( Cdrp) continuent de réclamer la recomposition de la Cei.

Le jeudi 23 juillet, au cours d'une conférence de presse à la Maison du parti à Cocody, Armand Ouégnin, le président de Eds, a demandé une nouvelle réforme de cet organe électoral conformément l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Caidp), produit le 15 juillet.

Pour lui, cela est plus qu'une exigence avant la tenue de toute élection en Côte d'Ivoire. Il est allé plus loin pour informer « leurs militants et l'ensemble des populations ivoiriennes qu'ils entreprendront dans les jours à venir des manifestations, des campagnes d'information et de sensibilisation sur l'urgence de se mobiliser et de se rassembler en vue d'obtenir du pouvoir Rhdp unifié l'exécution sans délai de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme le 15 juillet », a-t-il lancé.

Armand Ouégnin a aussi " exigé" du gouvernement d'ouvrir à nouveau le dialogue avec l'opposition dans le cadre de recomposition de la Cei selon les normes et standards internationaux. Il a demandé la dislocation de toutes les commissions locales de la Cei.

Le conférencier a tenu à préciser qu'en dépit de leurs exigences et préalables, les partis membres de leur plateforme ne boycotteront pas cette élection. « Mais nous voudrons aller à ces élections avec des conditions justes, crédibles et transparentes afin que celui qui aura gagné, a gagné et celui qui aura perdu, a perdu », a-t-il fait savoir.