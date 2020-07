Angola: Le pays met en oeuvre des réformes pionnières

Luanda — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, a déclaré jeudi que le pays mettait en oeuvre un «processus pionnier de réformes» des institutions démocratiques et de moralisation de l'administration publique, mettant en relief la lutte contre la corruption.

Bornito de Sousa intervenait dans le débat final, par visioconférence, de la IXe réunion «Triangle stratégique Amérique latine-Europe-Afrique».

Le vice-président de la République a souligné que les réformes s'étendent à la décentralisation du pouvoir municipal, à l'amélioration de l'environnement des affaires et à la diversification de l'économie.

«L'Angola est un pays qui a tout pour réussir. Il possède des ressources démographiques et hydrographiques, des terres arables, entre autres. Il est ouvert à l'investissement privé », a affirmé Bornito de Sousa.

Selon Bornito de Sousa, bien que le Covid-19 conditionne un ensemble de mesures, le Gouvernement cherche à assurer la santé et le bien-être des citoyens sans entraver la croissance économique.

Bornito de Sousa a dit que l'Angola était inséré dans le cadre de la stratégie de multilatéralisme et des alliances stratégiques inter-atlantiques.

Le Vice-président a assuré aux participants des pays et institutions européennes, latino-américaines et africaines que l'Angola peut jouer un rôle fondamental dans le cadre de l'assistance de l'aide publique au développement.

L'absence de ce modèle dans les pays africains, a-t-il dit, a conduit les jeunes à immigrer illégalement vers des pays stables.

Bornito de Sousa a défendu une action commune dans la promotion de la stabilité politique, de l'environnement démocratique, de l'offre de systèmes d'éducation qui favorisent l'employabilité et l'esprit d'entreprise, l'agro-industrie et la transformation locale des matières premières.

Pour Bornito de Sousa, dans le cadre de la réponse à la crise mondiale, l'Afrique finit par être le maillon le plus faible, en raison de la difficulté à résoudre le problème avec ses propres ressources et des carences en termes de systèmes éducatifs et de connaissances, malgré 1,3 milliard d'habitants et la richesse dont elle dispose.

Il a appelé à la transformation du triangle en un instrument d'échange d'expériences humaines, technologiques, d'infrastructures, de ressources humaines, écologiques, d'opportunités et de résolution de problèmes communs tels que la dette.

Le gouvernant a dit qu'il était essentiel de transférer les connaissances scientifiques et technologiques dans le cadre des systèmes éducatifs, du tourisme, de la culture et de l'histoire, de l'agro-industrie, de l'agriculture familiale, des infrastructures, de la logistique, de la sécurité, ainsi que des défis de la 4e révolution industrielle, à la gouvernance locale et au renforcement des institutions démocratiques, entre autres.

La secrétaire générale de l'Organisation ibéro-américaine, Rebeca Grynspan, a également pris part au débat final, ayant considéré comme courageux les réformes et le cours en Angola.

Enrique Iglesias, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay, a défendu la réconciliation des intérêts des pays qui partagent l'océan Atlantique.

La session finale a également compté avec les participations des anciens ministres des Affaires étrangères du Pérou, Manuel Cuadros et Susana Malcorra (Argentine), qui ont défendu le renforcement de la coopération entre les pays d'Amérique latine, d'Europe et d'Afrique.