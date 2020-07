Congo-Brazzaville: Direction générale de la population - Le personnel exhorté à plus de professionalisme

Au cours d'une séance de travail, le 23 juillet, avec les agents de la Direction générale de la population (Dgpop), la ministre en charge de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, a invité ces derniers à plus de dynamisme et de professionnalisme afin de répondre aux demandes des Congolais.

Dans une atmosphère pédagogique, la ministre de la Santé, de la Population, de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement a demandé au directeur général, aux directeurs centraux, aux chefs de service et autres agents de l'Etat évoluant dans ce département de tout mettre en œuvre afin de garantir son rayonnement.

Jacqueline Lydia Mikolo qui a profité de cet instant pour tenir un échange interactif avec le personnel de la Dgpop a signifié que les attentes du gouvernement à l'égard de cette direction sont énormes.

Il s'agit, entre autres, de réactualiser avec les autres parties prenantes les documents mettant en place l'observatoire national de décès maternel ; du suivi pour le compte du ministère, du processus du recensement général de la population.

« Il est aussi du ressort de la Dgpop d'améliorer les indicateurs de couverture vaccinale. Pour la direction de la santé et de l'enfant, il faut mettre un accent particulier sur les activités à haut impact sur la santé du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent afin d'améliorer nos indicateurs de mortalité néonatale et infantile », a déclaré Jacqueline Lydia Mikolo.

Elle a également rappelé que concernant la santé de la reproduction, il faut réactualiser le plan de repositionnement de la planification familiale, promouvoir les formations des sages-femmes sur les accouchements propres et de qualité en milieu hospitalier.

La question liée à l'augmentation de la couverture du pays en centre de santé scolaire universitaire et celle de l'initiation des activités de sensibilisation auprès des populations vulnérables sur la lutte contre la Covid-19 ont été à l'ordre du jour.

L'Unicef offre des motos à la République du Congo

En marge de cette séance de travail, la ministre en charge de la Population a reçu des mains des représentants du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) un échantillon de cinquante motos de marque Yamaha.

Ces motos tout terrain seront déployées dans tous les départements du Congo. Elles renforceront la capacité des districts sanitaires dans la mise en place des stratégies de vaccination en touchant tous les habitants.

A cause du coronavirus, le taux de vaccination est en train de baisser. D'où la nécessité de mobiliser les moyens afin de sensibiliser les familles à l'importance de la vaccination.