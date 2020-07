Cote d'Ivoire: Pr Hauhouot-Asseypo (président de l'Ascad) - «Le concept "L'Ecole des patrons", est un pari pour l'avenir de notre pays»

« Il n'y a pas longtemps, l'Ascad recevait pour la première fois M. Mouramane Fofana, pour une présentation du clonix, un modèle de développement cohérent et continu des entreprises dans notre pays. (...). Le Directeur général revient avec une autre innovation. Elle est consacrée au renforcement simultané des capacités des entreprises et des centres de formation. L'Ecole des patrons est un pari pour l'avenir de notre pays, parce qu'elle postule la collaboration de deux domaines d'activités traditionnellement séparés et conflictuels. Voilà créées les conditions de la cohésion sociale et durable. A cet égard, ce concept mérite le maximum d'attention ».

Ainsi déclarait, le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad), à l'occasion de « l'Ascad reçoit », tribune d'échanges de cette institution qui recevait Mouramane Fofana, Directeur général de l'Institut ivoirien de l'entreprise (Inie).

Pr Hauhouot-Asseypo Antoine a chaleureusement salué les promoteurs de ce concept nouveau dans l'univers académique du pays. A l'en croire, il faut des réformes hardies et urgentes, car dira-t-il, les performances de développement de l'Afrique sont d'une faiblesse criante. Et ce n'est pas le titre, a-t-il soutenu, de continent de l'avenir qui lui est attribué par les grands experts du monde qui suffirait à cacher cette réalité. « Face aux chantiers qui attendent, l'intelligence et l'expertise africaines d'une part et des dirigeants politiques d'autre part ont entrepris activement d'asseoir les bases d'un développement autocentré et auto-entretenu qui serait l'affaire des Africains eux-mêmes comme le recommande l'Agenda 2063 », a-t-il souligné.

Evoquant le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, Pr Hauhouot-Asseypo Antoine a fait savoir que son pays s'en donne la mesure à travers l'étude Prospective Côte d'Ivoire 2040 et le Pnd 2016-2020 qui visent la transformation structurelle de l'économie grâce à la puissance éducative et l'industrialisation.

Pour l'éminent professeur, le nouveau paradigme « l'Ecole des patrons » s'inscrit dans cette vision d'autant plus qu'elle apporte une contribution porteuse de changement dans le domaine de la formation opérationnelle. « Cette approche est virtuellement apte à résoudre les problèmes de discorde, d'antagonisme même entre les systèmes de formation et de production plus spécifiquement de la qualification des dirigeants d'entreprise et l'employabilité des diplômés », a justifié le Président de l'Ascad.

C'est pourquoi, l'Ascad a ouvert, en 2018, selon son président, sa plateforme de collaboration des ingénieurs afin d'apporter sa pierre à la mise en mouvement du capital national d'intelligence que représente leur corporation. « L'Ecole des patrons contribue au changement durable du développement et de l'éducation », a-t-il laissé entendre.

Au regard de modèle novateur qui vise à bâtir une puissance éducative, en rupture avec le modèle ancien au travers des réformes innovantes de production des élites, l'Ascad, partie prenante dans ce nouveau paradigme, a demandé au Président de la République, Alassane Ouattara, une audience pour lui présenter le projet « L'Ecole des patrons ». C'était le 29 juin dernier.

Soulignons que l'Inie n'est pas à son premier concept, elle a initié le projet clonix qui propose un système de clonage d'entreprise visant à restructurer la création d'entreprise en Côte d'Ivoire. Il comporte un dispositif de sécurisation permettant de résoudre les risques auxquels sont confrontées les entreprises pendant leur cycle de vie.