Sénégal: Sonatel Orange annonce de nouvelles offres « Illimix »

L'opérateur de téléphonie mobile, Sonatel Orange annonce six nouvelles offres « illimix » pour permettre aux utilisateurs d'être mieux connectés.

«Les 3 mois qui viennent de s'écouler ont accéléré la digitalisation de l'économie sénégalaise : nos clients ont fait montre d'une extraordinaire capacité de résilience et de créativité pour faire face à la crise sanitaire en utilisant avec ingéniosité les outils digitaux dont ils disposent.

Nous avons ressenti leur demande d'être toujours plus connectés à Dakar, dans les régions, dans les villages », lit-on dans un communiqué de presse.

Selon l'opérateur, aujourd'hui 8 internautes sur 10 au Sénégal utilisent internet via leur mobile. Pour autant, il estime que la voix est aussi un lien culturellement très important pour eux. «Et comme toujours, la qualité du réseau reste un essentiel pour eux.

C'est pourquoi nous avons souhaité répondre à cette demande en repensant nos illimix, ces offres qui permettent de disposer de façon économique à la fois de l'abondance de la connexion, et de la voix, avec une qualité de service toujours conforme à leurs attentes », explique le groupe Sonatel. C'est dans ce cadre que la gamme des illimix fait peau neuve avec six (6) nouvelles offres.

Il s'agit de Illimix jour 500F avec plus d'abondance internet : 300 Mo au lieu de 200Mo. Il y a égalment 2 nouveaux Illimix semaines (valables 7 jours) : Illimix semaine 1300F Appels+ avec 200mn d'appels tous réseaux et Illimix semaine 1300F Internet+ avec 2,5Go internet.

En plus, l'opérateur innove avec deux nouveaux illimix mois avec plus d'abondance internet : Illimix Mois 4500F (valables 30 jours) avec 10Go dont 5Go d'avantage nuit offert et Illimix mois 7500F (valables 30 jours)avec 23Go dont 15Go d'avantage nuit.

On note aussi Illimix mois 14900F avec plus d'abondance internet avec 50Go dont 30 Go d'avantage nuit offert et un nouveau illimix mois 8900F spécifique aux clients Jamono Pro avec 25Go dont 15Go d'avantage nuit offert.

«Les principales nouveautés portent sur les 2 nouveaux illimix semaine qui ont été pensés pour satisfaire les besoins de chaque profil de client et sur les avantages « internet nuit » offerts dans les illimix mois pour encore plus d'abondance au bénéfice des clients », précise-t-on.

De nouveaux forfaits Mixel ont été également introduits pour les clients Kirène avec Orange pour apporter plus d'abondance et une meilleure maîtrise de leur budget.