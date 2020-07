Sénégal: Riposte au Covid-19 - Sonatel renforce son soutien au plan de résilience de l'Etat

Le groupe Sonatel a décidé de renforcer son soutien au plan de résilience de l'Etat face au Covid-19. « En accord avec l'Artp, la gratuité des Pass Edu va être prolongée pour sécuriser le télé-enseignement. Les Pass Edu donnent un forfait mensuel d'un (1) Go avec des contenus éducatifs de standard international.

Nous avons également ajouté la chaîne Télé-école du ministère de l'Education nationale dans le bouquet silver de la Télé Orange (Tvo). Il s'agit d'un bouquet gratuit », lit-on dans un communiqué de presse.

En outre, ajoute le document, grâce à un partenariat avec Sonatel Orange qui a mis à sa disposition des forfaits sur mesure à un tarif très réduit,

L'Etat du Sénégal connecte gratuitement 120.000 étudiants et enseignants du supérieur pour leur faciliter l'accès aux ressources pédagogiques mises en ligne dans les différentes plateformes des établissements d'enseignements supérieurs.

«Sonatel continue à être engagée dans la lutte contre la pandémie en étant maintenant son support aux autorités sanitaires et en étant un acteur responsable.

D'ailleurs, un forfait 1GO mensuel (renouvelable à souhait), dénommé Pass Msas est offert à tous les abonnés pour consulter le site du Ministère de la Santé et de l'Action sociale », ajoute la même source.

Sonatel soutient maintenir également son effort d'investissement et continue à diffuser la Fibre dans les régions du Sénégal avec l'ouverture effective du service à Saly et Thies et bientôt à Saint Louis.