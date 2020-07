Algérie: Décès du député de la wilaya de Tamanrasset Mahmoud Guemama

Alger — Le membre de l'Assemblée populaire nationale (APN), de la wilaya de Tamanrasset, Mahmoud Guemama est décédé, vendredi, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

En cette douloureuse occasion, le président de l'APN, Slimane Chenine, a adressé au nom de tous les députés de l'Assemblée, un message de condoléances à la famille du défunt, dans lequel il leur a fait part de sa compassion.

"C'est avec des cœurs résignés devant la volonté d'Allah que nous avons appris la nouvelle du décès du député de la wilaya de Tamanrasset, le regretté El-Hadj Mahmoud Guemama, l'homme nationaliste sincère et le défenseur de sa patrie et des intérêts suprêmes de l'Algérie, également reconnu pour son engagement dans ses missions de députation au service des citoyens de la région et des citoyens algériens en général, en faveur de tout ce que le devoir de responsabilité impose comme discipline et culture d'Etat", lit-t-on dans le message.

Devant cette douloureuse épreuve, ajoute M. Chenine, "je présente les condoléances les plus sincères à la famille du défunt, en mon nom personnel et au nom de tous les députés de l'Assemblée, priant Allah Le Tout-Puissant de bénir son âme, de l'agréer au Paradis parmi les Saints et de prêter patience et réconfort à sa famille et ses proches".