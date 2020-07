Gabon: PRIMATURE - Nkoghe Bekale félicite Ossouka Raponda

Le Gabon connait un changement au sommet de la primature depuis le 16 juillet dernier. Rose Christiane Ossouka a été nommée Premier ministre, Chef du gouvernement. Une première pour ce petit et riche pays d'Afrique centrale. Elle remplace Julien Nkoghe Bekale, qui dans son discours, lors de la passation des charges, l'a non seulement félicitée, mais rendue un bel hommage.

"Je suis heureux de vous accueillir en ce jour particulier et pour quelques instants dans cet immeuble du 2 décembre abritant les services de la Primature à l'occasion de cette cérémonie de passation de charges. Je voudrais vous féliciter pour cette brillante nomination au poste de Premier Ministre, Chef de Gouvernement. C'est une passation de charges historique.

En effet, vous êtes une pionnière car c'est la première fois qu'une femme accède à cette fonction prestigieuse dans l'histoire de notre pays. Cela matérialise la volonté du Président de la République, Chef de l'Etat SE Ali BONGO ONDIMBA qui n'a de cesse depuis son accession à la magistrature suprême de promouvoir la femme gabonaise.

Par cette nomination historique et de haute portée symbolique, le Président de la République vient de tenir une nouvelle promesse dans le cadre de la décennie de la Femme Gabonaise qu'il a décrétée en 2015.Madame le Premier Ministre, Suite à cet immense honneur que vient de vous faire le Président de la République, vous serez désormais appelée à conduire l'action du Gouvernement sous sa Très haute autorité.

Le choix de votre personne à cette prestigieuse fonction n'est pas fortuit. C'est la reconnaissance de vos immenses qualités dont je peux moi-même faire le témoignage pour vous avoir côtoyée depuis de longues années dans les gouvernements successifs auxquels nous avons appartenu et dans la vie politique de notre pays et de notre province de l'Estuaire. Je ne doute donc pas que vous serez à la hauteur de la confiance que le Chef de l'Etat a placée en votre personne pour satisfaire aux attentes de nos compatriotes.

Je n'ai pas besoin de vous décrire la nature des attentes des gabonaises et des gabonais. Vous êtes une femme d'expérience et une femme de dossiers. Vous connaissez parfaitement l'ambition du Président de la République pour notre pays et vous connaissez les dossiers que vous trouverez sur votre table, leur contenu et l'urgence associée à leur mise en œuvre.

Comme vous le savez, sous la Très haute autorité du Président de la République et par ses précieux conseils et instructions, je me suis humblement attelé, dans un contexte particulier à apporter des réponses aux préoccupations de nos compatriotes. Ce contexte particulier marqué par l'apparition de plusieurs crises, dont la dernière de nature sanitaire avec des graves effets sur le plan économique, social et humain a fortement chahuté la feuille de route du Gouvernement".