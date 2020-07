Algérie: Hadj 2020 et 2021 - Le ministère de l'Intérieur rassure les lauréats du tirage au sort

Alger — Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a rassuré jeudi dans un communiqué tous les citoyens lauréats du tirage au sort des deux saisons du Hadj 2020 et 2021 que les listes seront maintenues pour les deux prochaines saisons, à savoir 2021 et 2022.

"Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire informe l'ensemble des citoyens lauréats du tirage au sort pour les deux saisons du Hadj 2020 et 2021 que les listes au titre de la saison 2020 seront maintenues pour la saison 2021 et celles au titre de la saison 2021 pour l'année 2022", précise la même source.

En outre, les listes d'attente pour les deux saisons seront maintenues, conclut le communiqué.