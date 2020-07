Algérie: Décès de Lamine Bechichi - Chenine évoque l'attachement du défunt à ses principes nationalistes authentiques

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid et ancien ministre Lamine Bechichi, décédé jeudi, dans lequel il a affirmé que "le défunt est resté attaché à ses principes nationalistes authentiques" tout au long de son riche parcours.

"Nous perdons, aujourd'hui, une figure emblématique de l'Algérie, après 93 ans de vie consacrée à la lutte pour son pays, un moudjahid qui a combattu avec l'arme et le verbe et un créateur qui a utilisé sa plume pour enrichir la culture de sa nation", a écrit M. Chenine dans son message.

"Le regretté Lamine Bechichi s'est distingué, tout au long de son riche parcours, aussi bien en tant que journaliste, intellectuel, académicien, gérant que ministre, en étant une personne digne de confiance, connue pour son dévouement constant aux principes nationalistes authentiques dans lesquels il a baigné dès son jeune âge, et en assumant avec sincérité et honnêteté toutes les responsabilités qu'il avait occupées, laissant derrière lui ses hauts faits vifs dans la mémoire de tous ceux qui l'ont côtoyé et accompagné dans l'édification de l'Algérie", a écrit M. Chenine.

"En cette triste circonstance où l'Algérie perd une figure émérite, je ne puis que me résigner à la volonté de Dieu Tout Puissant, le priant de prêter patience et réconfort à la famille du défunt et de le compter parmi les pieux, martyrs et vertueux", a-t-il conclu.