Soudan: Wajdi Saleh a nommé les gouverneurs civils pour achever la période de transition

Khartoum — Le leader aux forces de la Déclaration de liberté et de changement M. Wajdi Saleh a déclaré que la nomination de gouverneurs civils est une nouvelle étape pour achever les objectifs et les tâches de la période de transition et de la révolution.

M.Wajdi, leader au Parti Socialiste Arabe Baas (PSAB) a ajouté dans une déclaration à (SUNA) que l'achèvement et la nomination des gouverneurs contribueraient à la réalisation des exigences de la révolution, de la paix et de la stabilité, c'est une nouvelle étape non moins importante que la formation du gouvernement de transition, et a souligné qu'il est possible par le consensus de tous de travailler ensemble dans les États fédérés et de faire passer le pays au stade de l'application réelle des objectifs de la révolution et ses slogans.