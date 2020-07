Angola: Covid-19 - Cinquante et un Angolais quittent la RDC

Cabinda (Angola) — Cinquante et un Angolais sont rentrés jeudi au pays, en provenance de la voisine République Démocratique du Congo (RDC).

Ces personnes dont les âges varient entre cinq et 70 ans, sont rentrés par les frontières terrestres de Bata Chionga et Tsuco Kingumbi au nord-est de la municipalité de Belize, nord de la province de Cabinda.

Il s'agit du retour des Angolais qui étaient retenus dans les deux Congos depuis février de cette année en raison de la pandémie du Covid-19.

La plupart des Angolais se trouvent dans les localités de Kitsemba Maduda et Mpalanga Ndenga (RDC) et Dolizi, Panqui et Quimongo (République du Congo), villages et localités qui font frontière terrestre avec Alto Sunde et Ganda Cango et Miconje-Belize (Angola).

La commission provinciale de riposte au Covid-19 a créé, dans la localité de Ganda Cango, municipalité de Belize, située à environ 160 km au nord de Cabinda, un centre de dépistage et de test du paludisme et du Covid-19.

Cette commission vise à identifier l'état épidémiologique des personnes, puisque les deux pays voisins sont frappés par la pandémie du Covid-19.

Après désinfection et tests rapides, dans le centre de Ganda Cango, deux cas réactifs ont été enregistrés, lesquels devraient mériter l'attention des techniciens de santé.

Le coordinateur de la commission provinciale d'urgence et réponse au Covid-19 à Cabinda, Miguel de Oliveira, a souligné que le Gouvernement soutiendrait le processus jusqu'à l'arrivée de tous les citoyens retenus dans les zones congolaises.

Cette action humanitaire, a-t-il soutenu, prendra fin lundi et les points d'accueil sont les frontières terrestres de Yema avec le village de Muanda (RDC) et au nord de Massabi avec les villes congolaises de Pointe-Noire et Kouilou (RC).