Sénégal: Décès du journaliste Kader Diop - Une grosse pointure de la presse s'en va...

La presse sénégalaise a perdu, hier, un de ses vétérans, avec le décès du doyen Kader Diop. Il a été journaliste d'abord à Radio Sénégal puis chef de bureau de l'Agence France presse (Afp) à Dakar.

Ancien journaliste à Radio Sénégal et chef du bureau l'Agence France presse (Afp) dans la capitale sénégalaise, le doyen Kader Diop s'est éteint, hier, à Dakar. Sa disparition marque un coup dur dans le milieu des médias. Kader faisait partie de ce cercle restreint de journalistes chevronnés faisant la fierté de la presse sénégalaise.

Au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a participé à la formation de plusieurs dizaine d'étudiants devenus, aujourd'hui, de grands journalistes. Doyen Kader, en plus de son sens aigu de la pédagogie, était aussi réputé pour son humour. Il avait une manière méticuleuse de transmettre le savoir. Ses cours en écriture d'agence étaient suivis avec beaucoup d'intérêts par les étudiants.

Fort de son vécu et de ses expériences dans le métier, il racontait très souvent des anecdotes succulentes, pour mieux capter l'attention de son auditoire. Son sourire permanant en disait long sur son caractère humaniste. Mais aussi cette générosité contagieuse dans le partage. Le doyen Kader était un professionnel au sens plein du terme. Il nourrissait une passion sacerdotique pour la profession du journalisme. Son désir de protéger cette presse et d'encourager les professionnels à y mettre de l'ordre explique, sans doute, son choix d'intégrer le Tribunal des pairs du Conseil pour le respect de l'éthique et de la déontologie (Cored) dernièrement, après avoir été le président du Comité pour le respect de l'éthique et de la déontologie (Cred). Son décès, rappelle Mamadou Kassé, ancien rédacteur en chef du quotidien national «Le Soleil» et formateur au Cesti, «est une grosse perte pour la presse».

Selon lui, Kader était plus qu'un journaliste. «Il était la conscience de cette profession par son éthique, sa rigueur, son attachement aux principes de respect d'un métier qu'il a contribué à valoriser», ajoute-t-il.

Le défunt était un journaliste de talent dont l'expérience a été «récompensée en France par le Prix Pierre Mille».

Kader Diop était profondément humaniste. Et cette valeur fondamentale, il a toujours voulu la transmettre aux jeunes journalistes qu'il a eu à former. Très attaché aux fondamentaux du métier du journalisme, le formateur a assisté, parfois impuissant, aux dérives et au changement de l'environnement médiatiques ces deux dernières décennies.

Ibrahima BA

... poignants témoignages à la cérémonie de levée du corps

Les témoignages ont été unanimes à la levée du corps du journaliste Kader Diop, hier, à l'hôpital Fann. Il est décrit comme un homme qui accomplissait ses tâches avec «honnêteté et professionnalisme».

À la levée du corps, sous la canicule de l'après-midi d'hier, à la morgue du Chu Fann, sa famille, ses proches et des figures de la presse se sont réunis pour lui rendre hommage. Ses confrères particulièrement n'ont pas tari d'éloges et de témoignages, tant le défunt Kader Diop a marqué l'esprit de la corporation. Avec son décès, c'est une plume majuscule qui se casse. Mais avant d'être l'inénarrable agencier auquel beaucoup de journalistes se réfèrent, le disparu a d'abord été journaliste-speaker à Radio Sénégal. De cette époque, Cheikh Ngaïdo Bâ se rappelle Kader Diop, qui était son mentor Sada Kane et lui à l'Orts (actuelle Rts), comme «l'une des meilleures voix de radio de sa génération, qui a refusé de rejoindre la télévision». Le cinéaste s'est également souvenu d'un homme qui accomplissait ses tâches avec «honnêteté et professionnalisme».

Kader Diop a ensuite fait les beaux jours de l'Agence France presse (Afp) où il a prouvé sa grande maestria. «À l'Afp, il a fait honneur au journalisme sénégalais», atteste Mame Less Camara, qui décrit un «journaliste d'une immense culture», «doté d'une grande expérience qu'il savait transmettre sans gravité». Selon le journaliste et formateur au Cesti, le défunt enseignait toujours dans ses discussions et était infiniment généreux de son savoir. Hamadou Tidiane Sy, étreint par l'émotion et la mine abattue derrière son masque, a pris le témoin. Il m'a beaucoup accompagné et conseillé. Il a été avec nous du début à maintenant. Ce n'est que cette année qu'il n'est pas venu, avec sa maladie. C'était le modèle d'intégrité, de générosité et du journaliste que nous voulons tous être», juge le journaliste et directeur d'E-jicom (Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l'internet et de la communication) où enseignait «Pa Kader».

Son intégrité et son sens profond du respect des principes éthiques et des règles déontologiques l'ont mené à la présidence du Conseil pour le respect de l'éthique et la déontologie (Cred), ancêtre du Cored où il a également été du Tribunal des pairs. D'après Babacar Domingo Mané, Kader Diop était outré de voir le métier se liquéfier sous le soleil des mauvais comportements et s'est vaillamment engagé à aider à changer la donne. Son ancien collègue du Tribunal des pairs, Mame Less témoigne que malgré son âge et sa santé chancelante, il les accompagnait dans les activités et savait toujours sortir l'intervention décisive. Au moment des déclarations qui précèdent la prière mortuaire, des «Bilahi» ont spontanément retenti au milieu d'autres «Walahi» quand son cousin rappelait son altruisme, en plus de sa grande piété, sa gentillesse, sa discrétion ainsi que son sens de la famille et de l'amitié.

Avant son décès, Cheikh Abdou Khadre Dieylani Diop, tel que l'appellent ses proches, a distribué des enveloppes d'argent à certaines personnes, d'ailleurs présentes hier à la levée de son corps. C'était pour les aider à mieux préparer la Tabaski. À une semaine de cette fête, ces proches l'ont inhumé au cimetière musulman de Yoff, à Dakar.