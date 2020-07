Sénégal: Des manifestations pluvio-orageuses prévues sur l'est et le sud

Dakar — L'est et le sud du territoire sénégalais (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et probablement Ziguinchor, Bakel et Matam) sont les zones où se concentreront les manifestations pluvio-orageuses prévues au cours de cette nuit et dans la matinée de samedi, annonce l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Ces pluies et orages pourraient toutefois déborder sur le centre (Kaffrine, Koungheul, Nioro, Kaolack), souligne l'Agence dans un bulletin météo pour les prochaines 24 heures.

Elle indique que dans l'après-midi, les activités pluvieuses resteront limitées aux seules régions sud et centre-sud du territoire.

L'ANACIM dit tabler sur une atténuation de la chaleur sur la quasi-totalité du pays et prévoit à cet effet des températures maximales variant entre 30° et 35°C.

Des visibilités "généralement bonnes" sont prévues, ainsi que des vents d'intensité faible à modérée et de secteur ouest à sud-ouest.