Algérie: Le député et moudjahid feu Mahmoud Guemama inhumé samedi à Tamanrasset

Alger — Le moudjahid et membre de l'Assemblée populaire nationale (APN), feu Mahmoud Guemama sera inhumé, samedi à Tamanrasset, en présence d'une délégation de haut niveau comprenant des Conseillers à la présidence de la République, des membres du staff gouvernemental, des officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire (ANP), ainsi que des notables de la région.

Notable de la wilaya de Tamanrasset, le député El Hadj Mahmoud Guemama, décédé vendredi matin, était parmi ses hommes fidèles et défenseurs de l'intégrité territoriale.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du membre de l'APN, le moudjahid Mahmoud Guemama, dans lequel il a souligné que l'Algérie "perd un patriote et un militant engagé pour les causes de son peuple et de sa nation".

"Toutes les expressions de condoléances ne suffiront pas pour rendre hommage au moudjahid et militant Mahmoud Guemama, paix à son âme. Il nous quitte aujourd'hui au moment où l'Algérie a besoin de lui et de ses semblables nationalistes dévoués dont la seul loyauté est envers l'Algérie et sa défense", a ajouté le Président Tebboune.