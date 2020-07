Angola: Covid-19 - L'Enseignement supérieur lance des projets de recherche

Luanda — Le ministère de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation (MESCTI) a procédé, cette semaine, à la présentation publique de deux projets de recherche scientifique dans le cadre du Covid-19 et à la signature des accords de financement.

Le Gouvernement et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé l'accord de prêt pour la mise en œuvre du projet de développement scientifique et technologique (PDCT).

Le PDCT est un projet de 100 millions USD dont les résultats attendus sont la construction et l'équipement d'un parc scientifique et technologique (PCT), le financement de bourses d'études supérieures, le financement de projets de recherche, la réalisation d'activités de promotion et de renforcement de la participation des femmes aux activités scientifiques, technologiques et d'innovation.

Il vise également à développer les compétences dans l'enseignement secondaire et à soutenir la gestion de la propriété intellectuelle.

Dans le cadre des actions de lutte et de prévention contre le Covid-19, le PDCT finance les deux projets de recherche scientifique, notamment le profil épidémiologique, clinique et de laboratoire du Covid-19 en Angola, avec un financement de 431.590,12 USD, et la Création de capacité Covid en Angola, avec un financement de 613.029,00 USD.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança Sambo, ce financement permettra "une plus grande formation pour la recherche scientifique".

La gouvernante espère que, grâce à cette action, la coopération nationale et internationale sera renforcée.

Maria do Rosário Sambo a affirmé que le financement de ces projets pourrait contribuer à la prise de décision et apporter de nouvelles connaissances, contribuer à l'amélioration des soins médicaux et renforcer la capacité de recherche scientifique non seulement pour le Covid-19 mais aussi pour diverses pathologies.