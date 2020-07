Angola: Covid-19 - Le MPLA salue la solidarité avec les personnes vulnérables

Cuito (Angola) — La première secrétaire du MPLA de Bié, Pereira Alfredo, a salué, ce vendredi, à Cuito, le geste de solidarité des angolais et des étrangers envers neuf mille familles vulnérables de cette région angolaise.

Plusieurs citoyens, en nombre non divulgué, ont fait don de paniers de la ménagère composés de divers produits tels que farine de maïs, pâtes, riz, sucre, huile végétale, savon, sel, haricots, vinaigre et détergents pour l'hygiène des mains et des ménages.

La politique, qui s'exprimait à l'ouverture de la VIIIe session du Comité provincial du MPLA, a souligné que ces biens permettaient de minimiser les pénuries alimentaires des familles bénéficiaires.

Elle a révélé que les hommes d'affaires ont également fait un don de plus de 19 millions de kwanzas au Trésor national, ce qui a permis l'acquisition de matériel de biosécurité comme des masques, des gants et de l'alcool en gel, entre autres. La dirigeant politique a recommandé aux membres du MPLA plus d'activisme dans les campagnes de sensibilisation auprès de la population, afin de redoubler les mesures de biosécurité, en vue d'éviter la contagion du Covid-19 dans la province de Bié.