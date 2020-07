Angola: La justice marque un pas historique avec le nouveau code

Luanda — Quarante-quatre ans après la proclamation de l'indépendance nationale, l'Angola dispose enfin d'un code de procédure pénale d'inspiration «angolaise».

Avec ce nouveau diplôme, le Code élaboré par le régime portugais en 1929 prend fin, laissant place à des approches pénales plus adaptées à la réalité socioculturelle du pays.

Approuvé par le Parlement, après 13 mois de débats, le Code de procédure pénale marque une étape importante dans le processus de réforme de la justice et du droit en Angola.

Il s'agit donc d'un instrument juridique dont la principale nuance est le respect du principe de la dignité humaine et de la socialisation des citoyens en conflit avec la loi.

Avec 604 articles, le Code de procédure pénale envisage, entre autres, la comparution du juge des garanties, pour mieux enquêter sur les affaires après l'instruction préparatoire, en évaluant si elles doivent être jugées ou déposées. Une autre "bonne nouvelle" est l'institution de cautions, qui doivent être appliquées en fonction de la gravité des crimes, en substitution de la privation de liberté, pour éviter le surpeuplement des prisons.

Ces mesures visent à sauvegarder la question de la dignité humaine et à réduire considérablement le nombre de la population pénale, qui a tendance à augmenter ces dernières années. Le nouveau diplôme envisage, entre autres actions, la forme de traitement des crimes sexuels (inceste, viol et avortement), qui n'est pas exprimée dans le Code de procédure pénale en vigueur, et par conséquent, son approbation est cruciale, car ce sont des pratiques très récurrentes en Angola.

Un examen attentif des registres d'événements dans les unités de police suffit pour se rendre compte que les crimes d'abus sexuels sont courants et ont tendance à augmenter, il est donc tout à fait pertinent de préciser la manière dont les autorités judiciaires agissent dans le nouvel instrument juridique procédural.

De même, il est intéressant de noter que le nouveau Code de procédure pénale, d'une manière spécifique, guide la manière dont se déroule le crime d'inceste, sujet considéré comme tabou dans diverses cultures à travers le monde, y compris dans les sociétés angolaises.

Caractérisé par des relations entre des proches parents (cousins, oncles et neveux consanguins, frères, voire parents et enfants), l'inceste est interdit dans presque tous les pays occidentaux, mais en Angola, il n'a pas de cadre légal depuis plusieurs décennies.

Aujourd'hui, la question est déjà soutenue par le nouveau code pénal, récemment approuvé par le Parlement.

Cependant, il faut considérer, à cet égard, que la relation entre cousins ??consanguins est une pratique dans certaines cultures du pays, on attend donc de voir comment les acteurs de la justice et du droit vont concrétiser cette règle pénale, sans nuire aux «habitudes culturelles". Essentiellement, selon les déclarations de responsables politiques angolais, le processus du Code pénal, approuvé mardi (22), consolide le système démocratique du pays. Après son entrée en vigueur, le système judiciaire angolais commencera à avoir un caractère plus national, s'éloignant, dans une certaine mesure, de la réalité et de «l'imitation» des hypothèses juridiques défendues et appliquées par l'ancienne puissance coloniale portugaise.

Ce Code prend en compte les principes culturels, respectant les normes appliquées par les ancêtres, comme l'avertissement des défendeurs devant la communauté, entre autres.

Les droits fondamentaux des citoyens sont garantis dans le nouvel instrument juridique, qui respecte le principe constitutionnel de la présomption d'innocence.

Ce diplôme vise à définir clairement les compétences des sujets et des participants à la procédure dans les enquêtes, l'instruction et le jugement des affaires pénales.

De même, il cherche à renforcer les garanties des droits des accusés, des témoins, des victimes et des autres acteurs de la procédure, en recherchant une «justice plus juste».

C'est l'aboutissement d'un travail acharné de consultations approfondies, de dix ans, en vue d'optimiser la vitesse et l'efficacité du proces en Angola.

Bien que, après avoir été approuvé par le Parlement et en attendant la promulgation dans le Journal officiel, le système judiciaire angolais doit désormais travailler rapidement à son adaptation, en collaboration avec le Barreau et le Médiateur de la Justice.

Compte tenu du nouveau contexte à venir, le parquet disposera d'un délai pour l'achèvement des procédures d'enquête, avant de l'envoyer aux juges de garantie. Le juge des garanties sera chargé d'apprécier la conformité des procédures engagées, c'est-à-dire si elles sont soumises ou non à la loi.