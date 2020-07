Sénégal: Vol d'ordinateurs à l'agence de l'informatique de l'état - Ces promesses qui auraient conduit le gendarme à son forfait

On en sait davantage sur l'affaire du vol de 25 ordinateurs au siège de l'Agence de l'informatique de l'État (Adie). Le gendarme chef de poste, M. Faye, démasqué par les caméras de surveillance et désigné comme le cerveau, aurait avoué avoir commis ce forfait après qu'on lui eut promis un écran plat, de l'argent et un voyage à l'étranger.

Cinquante-trois millions de FCfa. C'est la valeur des 212 ordinateurs portables et 11 ordinateurs fixes disparus au préjudice de l'Agence de l'informatique de l'État (Adie). Le matériel disparu provient d'un stock d'ordinateurs, reçus en 2018 par l'État du Sénégal et destinés exclusivement aux établissements publics. Cependant, seuls 25 ont été retrouvés pour le moment, les 22 ayant été saisis dans une célèbre boutique à la Médina.

En effet, les 25 ordinateurs ont été soustraits nuitamment du hangar sis au siège de l'Adie à Pikine Technopole, dans la nuit du 17 juillet courant. Il ressort de l'enquête menée par la Division des investigations criminelles (Dic) que le gendarme chef de poste, M. Faye, a facilité le vol commis par une de ses connaissances du nom de Nd. Thiam. Arrêté, ce dernier a conduit les policiers au gendarme. Cependant, lorsqu'il a été entendu la première fois, l'agent a catégoriquement nié les faits avant d'être confondu par l'exploitation des vidéos de surveillance de l'entrepôt. Le film, versé par le Directeur de la logistique et de la maintenance de l'Adie, montre l'entrée par la porte principale de l'agence d'un véhicule Chevrolet Cruz, à 20h 25mn.

L'accès a été facilité par le gendarme M. Faye, qui a soulevé la barrière de sécurité. Le véhicule a quitté les lieux 40 minutes plus tard après que la malle et la banquette arrière ont été remplies d'ordinateurs. Face à ces images, le gendarme a changé de fusil d'épaule. D'après nos sources, il a déclaré qu'une personne anonyme l'a contacté à partir du standard du poste de garde en lui ordonnant de faciliter l'accès au véhicule de Ng. Thiam dans l'enceinte de l'Adie. Acculé par les enquêteurs, il avouera finalement n'avoir reçu aucune instruction d'un tiers. Toutefois, il a contesté avoir encaissé le montant de deux millions de FCfa de la part de Nd. Thiam, le lendemain du vol. Alors que ce dernier l'a désigné comme le commanditaire, le gendarme lui aurait renvoyé la balle. Selon nos informations, M. Faye a confié aux enquêteurs que Nd. Thiam lui a demandé de l'aider à accéder à l'entrepôt. En échange de sa complicité, il allait lui payer un écran plat et un voyage à l'étranger en sus d'une somme d'argent.

À la place d'un voyage, l'homme de tenue s'est retrouvé dans les liens de la détention. En attendant son déferrement, il est entre les mains de la brigade prévôtale. Quant à ses acolytes, ils sont entre les mains de la justice. Outre Ng. Thiam arrêté deux fois en 2013 pour vol, il y a les nommés M. Touré N°1 et M. Touré N°2, A. Thiaw, A. Sène, M. Cissé, A. Diagne, Ch. T. Touré et I. Gningue. D'ailleurs, l'arrestation de la bande a commencé avec l'interpellation d'A. Sène, trouvé en possession de 03 ordinateurs qu'il tentait de céder à I. Gningue et A. Diagne. Il a précisé aux limiers que les ordinateurs peuvent être vendus entre 250.000 FCfa et 300.000 FCfa. Ce beau monde a été déféré pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec usage de véhicule, recel et complicité de recel.