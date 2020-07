Sénégal: Affaire du faux médecin - Le parquet rejette la liberté provisoire des co-inculpés de «Dr Samba»

Désillusion pour deux des trois co-inculpés du faux médecin Amadou Samba, accusé d'avoir fait de faux tests de Covid-19. G. Ng. Sarr et D. Ndiaye avaient bénéficié de la liberté provisoire accordée par le juge du huitième cabinet d'instruction du Tribunal de grande instance de Dakar. Alors qu'ils espéraient humer l'air de la liberté, le Parquet a déchiré l'ordonnance du juge. Le maître des poursuites s'est opposé à la libération des deux inculpés et a fait appel de l'ordonnance.

Autrement dit, G. Ng. Sarr et D. Ndiaye restent en prison à l'image de leurs co-inculpés. Le quatuor a été placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, exercice illégal de la profession de médecine, faux et usage de faux portant sur un document administratif, faux et usage de faux en écritures privées, usurpation de fonction, escroquerie portant sur les derniers publics et mise en danger de la vie d'autrui.

Amadou Samba, le cerveau de cette affaire, est accusé d'avoir exercé la médecine depuis 2013 alors qu'il n'en a pas la qualité. Il a été démasqué avec cette crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus car il faisait faire des tests à des personnes. Selon des éléments de la procédure, le mis en cause arrêté par les limiers de la Sûreté urbaine de Dakar s'était fait confectionner de faux cachets et de fausses cartes professionnelles de l'Institut Pasteur et des cliniques Raby de Dakar et Ndiabote de Rufisque. Son masque est tombé quand il a été démarché par un agent de la Caisse des dépôts et consignation pour lui faire subir un test de Covid-19 à domicile. Lorsque les résultats sont revenus négatifs, l'agent, une dame notamment, a appelé à l'Institut Pasteur de Dakar pour les féliciter. Ce qui a suscité un grand étonnement à la structure sanitaire, qui a saisi la police d'autant plus que le faux docteur s'était présenté comme un agent de l'institut. L'enquête a révélé que G. Sarr et A. Dramé ont confectionné les cartes professionnelles tandis que l'infirmier D. Ndiaye faisait les prélèvements.