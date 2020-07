Algérie: Ammar Belhimer adresse ses condoléances à la famille du moudjahid et député Guemmama

Alger — Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid et député Mahmoud Guemmama, décédé vendredi, dans lequel il salué "l'un des dévoués défenseurs de l'intégrité territoriale de l'Algérie".

"C'est avec une profonde tristesse et affliction que j'ai appris la disparition du député et un des notables de la Wilaya de Tamanrasset, El Hadj Mahmoud Guemmama, paix à son âme", a écrit le Pr. Belhimer dans son message.

"En cette douloureuse circonstance où l'Algérie perd un Homme brave et un moudjahid dévoué qui n'a eu de cesse de défendre son intégrité territoriale et de contribuer grandement au règlement de crises frontalières, je ne puis qu'exprimer à sa famille ainsi qu'à toute la famille parlementaire, mes sincères condoléances, priant Dieu, Le Tout-Puissant, de le gratifier de Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle et de combler de courage et de réconfort les siens", a conclu le ministre.