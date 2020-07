Angola: Président de la République considère Kundi Paihama comme une "figure de proue"

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, considère, dans un message de condoléances, le nationaliste Kundi Paihama comme "une figure de proue de l'histoire de la lutte pour la consolidation de l'indépendance nationale et dans l'organisation de l'Etat sur les fronts politique et de la sécurité".

Kundi Paihama est décédé à l'aube de vendredi, des suites de maladie, dans un hôpital de la capitale angolaise, Luanda.

Dans le message, le Président João Lourenço souligne le fait que Kundi Paihama ait été gouverneur de plusieurs provinces et ministre de la Défense nationale dans les années qui ont coïncidé avec la fin du conflit militaire et l'avènement de la paix.

Selon l'homme d'État angolais, c'est pendant cette période que le nationaliste, en tant que ministre des Anciens combattants et vétérans de la patrie, a porté toute son attention à ces «vaillants compatriotes».

«Homme de grandes qualités humaines, profondément inséré dans la communauté qui l'a vu naître, et défenseur de la plus grande cause du peuple angolais, le général Kundi Paihama laisse un héritage que les générations nouvelles et futures doivent cultiver», exprime le Chef de l'Etat.

A la famille et aux amis de Kundi Paihama, le Président de la République adresse «les plus profonds sentiments de regret et souhaite qu'ils puissent endurer un moment aussi douloureux».

Le message est aussi adressé aux anciens camarades de l'action gouvernementale et des Forces armées du nationaliste Kundi Paihama.