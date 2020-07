Congo-Kinshasa: Kinshasa - Ngobila donne le coup d'envoi de l'opération Sokola boulevard Lumumba

Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a donné le go, le samedi 25 juillet, de l'opération « Sokola Boulevard Lumumba » dans le cadre de l'opération « Kinshasa Bopeto » qui est à sa sixième journée.

La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du Marché de la Liberté en présence de plusieurs personnalités de la ville, notamment des ministres et députés provinciaux, élus de la Tshangu qui ont mobilisé leurs bases respectives. Les bourgmestres et leurs adjoints de cinq communes que compte l'ancien district de la Tshangu, des ONG et d'autres associations à caractère social ont aussi pris part à cette cérémonie.

Dans son mot, le gouverneur de la ville a expliqué à la population sa vision de Kinshasa Bopeto axée non seulement sur l'assainissement de la ville mais aussi le changement des mentalités. « Tshangu est un district révolutionnaire, Kinshasa bopeto, c'est aussi une opération révolutionnaire qui jette les bases du développement de notre pays. Nous avons choisi de nettoyer le boulevard Lumumba parce que c'est la voie d'entrée de la capitale congolaise. Je compte donc sur l'esprit révolutionnaire de la population de la Tshangu pour réussir ensemble l'assainissement de notre ville », a indiqué Gentiny Ngobila.

Sur place, il a présenté les modèles des poubelles qui seront implantées le long du boulevard Lumumba, de Limete jusqu'à N'sele.

Pour pérenniser cette action, l'autorité urbaine a, une fois de plus, instruit la police à accompagner les mesures prises dans le cadre des travaux d'intérêt public.

Par ailleurs, une brigade rouge sera créée avec la mission de faire le suivi des opérations d'assainissement à travers la ville. Dotée de compétence d'OPJ, cette brigade va aussi veiller au respect des principes de salubrité.

L'occasion faisant le larron, le gouverneur Ngobila a rappelé à la population de la Tshangu que la Covid-19 existe bel et bien à Kinshasa. Pour cela, il a appelé ses administrés au respect des gestes barrières, notamment le port des masques et le lavage des mains. C'est dans cette logique qu'il a remis aux cinq bourgmestres des masques et gels hydro alcooliques à distribuer à la population après le salongo. Avant de quitter la commune de Masina, le gouverneur de la ville a, pendant quelques temps, participé au nettoyage de la chaussée.