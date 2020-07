Angola: Kundi Paihama est une "référence de la société angolaise" - Vice-président

Luanda — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, considère le nationaliste Kundi Paihama comme "une référence dans la société angolaise", dont les réalisations sont "connues et reconnues de tous".

Kundi Paihama est décédé aux premières heures de vendredi, victime de maladie, dans l'un des hôpitaux de la capitale angolaise, Luanda.

Dans un message de condoléances, Bornito de Sousa souligne l'attachement de l'ancien ministre de la Défense nationale aux "idéaux d'un Angola libre, indépendant et uni de Cabinda à Cunene et de la mer à l'Est".

Selon le vice-président, Kundi Paihama est devenu, par son mérite, un symbole de bravoure et de courage, "se distinguant lors des moments les plus difficiles de l'histoire récente de notre pays, avec un stoïcisme et un sens patriotique élevé".