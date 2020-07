Angola: La CIVICOP porte une attention particulière au 27 mai

Luanda — Le coordinateur de la Commission de réconciliation à la mémoire des victimes des conflits politiques (CIVICOP), Francisco Queiroz, a déclaré vendredi que les représentants des victimes des événements du 27 mai 1977 étaient plus proches du pardon et que la question méritait une attention particulière.

Selon le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui s'exprimait à l'ouverture de la 10e réunion de la CIVICOP, cet événement a pris plus de temps, nécessitant une plus grande intervention des participants au niveau de la commission.

Il a souligné qu'en outre, il était nécessaire de trouver un moyen commun de «réconcilier les esprits de ceux qui ont été victimes, dans les deux perspectives».

Selon le coordinateur, l'un des grands défis du 27 mai est de concevoir une perspective agglutinante, puisque cet événement éclipse d'une manière ou d'une autre les autres épisodes de violence qui ont fait des victimes concernant les conflits politiques.

Il a expliqué, d'autre part, que «aujourd'hui» les membres de la commission maintiennent un «langage plus concluant, une attitude moins exclusive et moins restreinte».

«Nous sommes au moment de la réconciliation où les volontés, les concepts sont plus alignés que lorsque nous avons commencé il y a environ un an et demi», a souligné Francisco Queiroz.

Il a rappelé que les mécanismes d'attribution des certificats de décès avaient ont déjà été définis, un processus qui est passé par une élaboration préalable de propositions de loi, approuvées par l'Assemblée nationale et qui sont déjà en vigueur.

Créée par Décret présidentiel en avril 2019, la Commission a pour mission d'élaborer un plan général pour honorer les victimes des conflits politiques qui ont eu lieu en Angola, du 11 novembre 1975 (proclamation de l'indépendance d'Angola) au 4 avril 2002 ( fin de la guerre).

La commission CIVICOP restera en vigueur jusqu'au 31 juillet 2021.

Cette année, l'Angola a célébré 43 ans des événements tragiques du 27 mai 1977, au cours desquels des milliers de personnes ont perdu la vie à la suite d'une tentative de coup d'État ratée, alors que le pays n'avait qu'un an et six mois d'indépendance proclamée par le président Agostinho Neto.

Qaunt à ce processus de réconciliation, le Parlement a approuvé, au mois de mai de l'année en cours, la Loi sur le régime spécial de justification des décès dus à des conflits politiques. Le diplôme permettra aux familles des citoyens tués à la suite des conflits politiques survenus en Angola, entre le 11 novembre 1975 et le 4 avril 2002, de pouvoir demander des certificats de décès de leurs proches aux bureaux de l'état civil.