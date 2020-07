Maroc: Le port du masque est obligatoire pour tous en dehors du domicile

Rabat — Le port des masques est obligatoire pour toute personne lors de son déplacement en dehors de son domicile, a indiqué le ministère de l'Intérieur samedi dans un communiqué.

Ainsi, le ministère précise que "dans un souci constant et continu de préserver la santé et la sécurité des citoyennes et citoyens et dans le but de mettre en œuvre l'ensemble des mesures de précaution et de prévention contre le Coronavirus (Covid-19) afin d'endiguer sa propagation, et suite au relâchement de certains individus face au respect des mesures obligatoires fixées à cet effet, les autorités publiques rappellent que le port du masque est obligatoire pour toute personne lors de son déplacement en dehors de son domicile".

"Quiconque enfreint cette disposition est passible des peines prévues dans l'article 4 du décret-loi N°2.20.292 qui prévoit une peine d'emprisonnement d'un à trois mois et une amende variant entre 300 et 1.300 dirhams, ou l'une des deux peines sans préjudice de la peine pénale la plus sévère", poursuit le communiqué.

A cet égard, "les autorités publiques affirment leur détermination constante à appliquer strictement les mesures obligatoires", ajoute la source, soulignant qu'elles "n'hésiteront pas à appliquer les sanctions prévues par la loi à l'encontre de toute personne ayant enfreint l'obligation du port du masque de protection et menacé la sécurité sanitaire et l'ordre public".