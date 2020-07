Maroc: Remise de Wissams royaux à des personnels de l'Université Hassan II de Casablanca

Casablanca — Une cérémonie de remise de Wissams royaux au profit de 29 enseignants et fonctionnaires de l'Université Hassan II de Casablanca (UH2C) a eu lieu, vendredi à Casablanca, à l'occasion de la glorieuse fête du trône.

Un hommage a été également rendu à des enseignants et étudiants, ainsi qu'à des professeurs et des fonctionnaires mis à la retraite, au titre de 2018, ayant fait preuve d'acte d'engagement professionnel et citoyen.

La présidente de l'Université, Awatif Hayar, a indiqué, dans une allocution de circonstance, que cet évènement constitue une occasion à travers laquelle cette institution récompense le personnel ayant contribué à son rayonnement pour le développement du pays, tant à travers les activités universitaires, sportives, la recherche scientifique, ou encore des actions de créativité, de persévérance et de forte volonté durant leur parcours.

L'université rend ainsi hommage à son capital humain, à travers l'organisation d'une journée de mérite qui leur est spécialement dédiée, en harmonie avec ses nobles missions et pour ancrer davantage la culture de reconnaissance et de gratitude, a-t-elle ajouté, tout en félicitant les enseignants-chercheurs et les étudiants dont les travaux ont été primés.

L'UH2C, à travers l'organisation de cette cérémonie, accorde une importance cruciale à son capital humain, en encourageant une approche purement inclusive et en ancrant les valeurs de la solidarité, de la culture de la compétition et de l'excellence, a poursuivi Mme Hayar.

Elle a, par ailleurs, souligné que l'Université ambitionne de faire de cet événement un rendez-vous annuel, au profit de tous ses étudiants, enseignants-chercheurs et personnel administratif.

De son côté, le professeur Samir Zouhri, du département de la géologie de la faculté des sciences Aïn Chock de Casablanca, a fait part, dans une déclaration à la MAP, de sa satisfaction d'être distingué parmi une équipe de chercheurs internationaux ayant découvert les premiers ossements d'un dinosaure au sud-est du Maroc, nommé Spinosaurus Aegyptiacus.

Il a ajouté que son travail de recherche, qui a été publié dans la célèbre revue scientifique Nature, est susceptible de promouvoir davantage le rayonnement de l'université, d'une part, de développer la recherche scientifique au Maroc et d'enrichir les publications dans ce domaine, d'autre part.