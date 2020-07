Sénégal: Etude sur les médias - Les Dakarois passent près de 4 heures par jour devant la télé

Le groupe français Médiamétrie, spécialisé dans les études sur les audiences des médias, a publié, en février dernier, une enquête concernant le Sénégal. L'étude décortique l'audience de la télévision, de la radio et les usages de l'Internet à Dakar. Médiamétrie et son partenaire Omedia l'ont conduite dans les quatre communes qui composent ce qu'ils appellent le Grand Dakar, durant le deuxième semestre de 2019.

Entre le 29 septembre et le 2 décembre 2019, plus de 8 habitants sur 10 (81,3%) de Dakar ont regardé la télévision chaque jour, du lundi au dimanche. «Ils y ont consacré en moyenne 3 h 55 minutes quotidiennement. Sur cette période, les chaînes de télévision sénégalaises ont réalisé une part d'audience de 51,3%», lit-on dans le texte publié par la société française Médiamétrie et dont une copie nous est parvenue. À ce propos, la chaîne privée Tfm rassemble le plus grand nombre de téléspectateurs au quotidien, suivie de Novelas Tv (spécialisée dans les séries) et de Sen Tv, une autre chaîne privée.

En ce qui concerne la radio, sur la même période, plus des deux tiers des personnes interrogées (66,1%) ont écouté chacun ce médium en moyenne 3 h 46 minutes par jour, du lundi au vendredi. «Les stations Zik Fm et Rfm sont les plus écoutées au Sénégal, représentant à elles seules près des trois quarts de l'audience de la radio (72,6%), devant Sud Fm, Lampe Fall Fm et Rfi», souligne l'enquête.

80,9%, DES PERSONNES POSSÈDENT UN SMARTPHONE

Dans le domaine de l'Internet, Médiamétrie et Omedia se sont penchées sur l'équipement technologique individuel des habitants de la capitale. L'étude a montré que plus de 8 personnes sur 10, soit 80,9%, possèdent un smartphone. Par ailleurs, durant la période concernée, 70,8% des personnes interrogées ont consulté Internet chaque jour, soit un peu plus de 11 points de plus qu'en 2018. «Les usages des réseaux sociaux augmentent également : 66% des individus sont inscrits sur au moins un réseau social, en hausse de 3,1 points par rapport à 2018. Facebook arrive toujours en tête, suivi de Google+, Instagram et Twitter», annoncent les enquêteurs.

Rappelons que Médiamétrie et Omedia ont réalisé cette étude auprès de 1447 personnes de 15 ans et plus, représentatives de la population vivant à Dakar. La méthodologie a consisté en des interviews face-à-face en 3 vagues de 16 jours chacune, entre le 29 septembre et le 2 décembre 2019. «Médiamétrie a apporté son expertise pour la méthodologie d'enquêtes, les redressements statistiques, la production des résultats et leur mise à disposition au moyen de ses logiciels d'analyse et de consultation», soulignent les enquêteurs. La structure française, en plus du Sénégal, mène également des études d'audience en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Cette société, créée en 1985, développe ses activités en France et à l'international sur la télévision, la radio, Internet, le cinéma et le cross-médias. Ses activités semblent florissantes car elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 102,7 millions d'euros en 2018.