Cote d'Ivoire: Championnat d'Italie - Seko Fofana écœure la Juventus

La Juventus avait besoin des trois points de la victoire face à Udinese, jeudi, pour être champion d'Italie. Cristano Ronaldo et ses coéquipiers sont plutôt rentrés à Turin avec une défaite. Le bourreau de la Juve se nomme Seko Fofana.

L'international ivoirien a inscrit le but de la victoire pour son club dans le temps additionnel (92e) grâce à un exploit individuel. Une longue chevauchée, un contre-pied sur le dernier défenseur de la Juventus et une frappe du pied gauche qui n'a laissé aucune chance à Szczesny, le portier des Bianconeri. « Je suis très heureux d'avoir marqué contre la Juve. Nous y avons toujours cru. Nous travaillons beaucoup pendant la semaine et aujourd'hui, nous avons remporté une victoire importante. La Juventus voulait gagner le Scudetto, mais nous avons fait un super match », s'est exprimé le milieu de terrain ivoirien. Une victoire qui permet à son club de réaliser une belle opération dans la lutte pour le maintien. L'Udinese occupe désormais la 15e place de la série A avec 39 points à 7 longueurs d'avance de Lecce (18e, 32pts), premier club relégable. Parmi les joueurs les plus réguliers de l'équipe dirigée par Luca Gotti, Seko Fofana s'est montré souvent décisif avec son club. Il a à son actif trois buts et sept passes décisives en 30 matches.

« Seko Fofana a des capacités physiques et une bonne compréhension du jeu. Il gère la fatigue, je suis vraiment fier de lui », a déclaré son entraîneur.

Né en 1995, le milieu offensif ivoirien est arrivé de Manchester City au cours de l'été 2016 pour 3,5 millions (2,29 milliards de FCfa). Il a brillé dès sa première saison (5 buts en championnat), avant de connaître une baisse de régime, principalement en raison de plusieurs blessures ces dernières années. Avec l'entraîneur Luca Gotti, le vrai Fofana est de retour. Un joueur parfois imprévisible, mais avec une puissance physique, combinée à des qualités techniques importantes, qui fait de lui un joueur complet. Des qualités qui avaient séduit Milan et l'Inter. Les deux équipes milanaises ont été impressionnées par l'Ivoirien et ont pensé à lui pour un éventuel renfort. Mais pour l'instant, Seko Fofana se concentre sur les trois derniers matches de la saison avant le mercato et la nouvelle saison, car d'importants défis l'attendent. Udinese a fixé sa clause libératoire à au moins 25 millions d'euros (16,3 milliards FCfa).