Cote d'Ivoire: Développement local - Un observatoire plaide pour qu'on accorde plus d'autonomie aux régions

Le président de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire (Odap-CI), Paul-Arnaud Bertin Zéhouri, était, le 20 juillet, l'invité d'une émission au cours de laquelle il est intervenu sur l'actualité socio-politique et économique ivoirienne.

S'appuyant sur les « résultats très satisfaisants » des actions menées par l'Odap-CI dans le Loh-Djiboua dont il est l'un des cadres, Bertin Zéhouri a exprimé un souhait qu'il voudrait de tous ses vœux voir réaliser. « Nous sommes convaincus que si on donne les moyens d'autonomie et d'autosuffisance à chacune des 31 régions de la Côte d'Ivoire, ce sera la fin de la pauvreté. Et cela contribuera à renforcer par ricochet la cohésion sociale et le développement inclusif des régions », pense-t-il.

Mis en place en 2016, l'Odap-CI milite activement pour le développement social inclusif et harmonieux. L'observatoire a minutieusement élaboré un programme dénommé Programme permanent de développement qu'il met en œuvre pour l'instant, avec l'appui de plusieurs partenaires privés et institutionnels, dans le Loh-Djiboua. A en croire son président, l'Odap-CI ambitionne d'étendre ce programme à toutes les régions du pays afin de contribuer plus significativement aux côtés des pouvoirs publics à réaliser l'œuvre de développement.

« En quelques années seulement, les actions de l'Odap-CI sur le terrain parlent d'elles-mêmes. Avec l'appui de nos partenaires et la bonne collaboration des autorités locales, nous avons entre autres fourni des équipements à plusieurs hôpitaux, réhabiliter la maison des chefs de villages, mené plusieurs campagnes de sensibilisation à l'endroit des jeunes et des femmes, mais également réalisé des initiatives pour leur épanouissement », a-t-il argué. Et d'ajouter : « notre challenge, c'est de porter très haut le flambeau du Loh-Djiboua. Nous rêvons d'une région développée par et pour ses fils et filles en associant toutes ses énergies. Et c'est cette façon de développer que nous voulons dupliquer dans les autres régions de la Côte d'Ivoire ».