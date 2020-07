Cote d'Ivoire: Conservation de la forêt classée du Cavally - Le gouvernement reçoit le soutien du secteur privé

Le groupe Nestlé a signé, le vendredi 24 juillet 2020, au cabinet ministériel des Eaux et Forêts au Plateau, un protocole d'entente avec le ministère des Eaux et Forêts pour la mise en œuvre d'un projet de conservation et de réhabilitation de la forêt classée du Cavally. Le document porte les signatures du ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi et de Thomas Caso, directeur général Côte d'Ivoire de cette multinationale, qui l'ont parafé en présence, via vidéoconférence, de Magdi Batato, vice-président exécutif et directeur des opérations de la société agroalimentaire.

Le coût du projet de conservation et de réhabilitation de la forêt classée du Cavally est estimé à 3,34 millions de francs Suisse; soit un peu plus de deux milliards de FCfa. La société agroalimentaire, à travers ce nouvel engagement aux côtés du gouvernement, contribue à hauteur de 2,5 millions de franc suisse, soit plus d'un milliard et demi de FCfa. Le projet, a-t-il été précisé, sera mis en œuvre par la Sodefor (Société de développement des forêts Ndlr) et la Fondation Earthworm qui travailleront en synergie avec les autres parties prenantes.

En effet, depuis deux ans, les deux structures susmentionnées font de la surveillance satellitaire de la forêt classée du Cavally, avec la mise en place d'un système d'alerte précoces et de patrouilles ciblées. Ce qui a permis, à en croire leurs responsables, une réduction de la déforestation dans ladite forêt à hauteur de 83%.

Ce protocole d'accord vient renforcer l'engagement de cette société suisse dans la lutte contre la déforestation en Côte d'Ivoire. En 2017, la société agro-alimentaire a rejoint l'Initiative Cacao & Forêts (Icf) pour contribuer à mettre fin à la déforestation, en partenariat avec les gouvernements de la Côte d'Ivoire, du Ghana et des acteurs de l'industrie du cacao et du chocolat. L'Icf, grâce aux efforts conjugués de ses membres, a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser des progrès significatifs en matière de protection des forêts.

« La lutte contre la déforestation liée à la cacaoculture fait partie de l'ambition de Nestlé de transformer sa chaîne d'approvisionnement agricole en la rendant plus respectueuse du climat, et plus résiliente. Cette décision s'inscrit dans le cadre de notre engagement dans la lutte contre le changement climatique et contribuera à l'atteinte de notre objectif "zéro émission net", d'ici 2050 », a déclaré Magdi Batato.

Se félicitant de ce partenariat, le ministre des Eaux et Forêts a salué l'engagement de cette entreprise qui, à l'en croire, s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement, qui est d'amener le secteur privé à prendre sa place dans son combat de préservation du patrimoine forestier ivoirien. En effet, en mai 2018, la politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts qui accorde une place de choix au secteur privé, a été adoptée. « Ce partenariat renforcera notre engagement à lutter contre la déforestation causée, en partie, par la culture du cacao en Côte d'Ivoire et à renforcer la résilience des communautés et des producteurs de cacao. Je souhaite plein succès à sa mise en œuvre », a déclaré Alain-Richard Donwahi.

La forêt de Cavally fait partie des 234 forêts classées que compte la Côte d'Ivoire. Le pays a perdu une bonne partie de son couvert forestier au cours des 60 dernières années. De 1960 à 2015, la superficie de ses forêts est passée de 16 millions à 3,5 millions d'hectares. Cette perte serait causée en majorité par les actions anthropiques notamment l'agriculture extensive.