Cote d'Ivoire: Musique - Maître Tohou revient sur la scène avec « Emergence » son nouvel album

Emergence est le titre du nouvel album de 12 titres de Maître Tohou dont la sortie est annoncée pour le 15 aout 2020. L'auteur du titre à succès (Ah Kpaitou) des années 2002-2003, de passage à Fraternité Matin dans la matinée du jeudi 23 juillet, a bien voulu se prononcer sur son actualité.

« Mon nouvel album est intitulé Emergence. Et émergence dont je parle, c'est de moi qu'il s'agit. J'étais quelqu'un et après j'ai disparu de la scène. Je reviens à la surface après une immersion dans les différents métiers de la musique, où j'ai appris beaucoup sur le plan professionnel. De cette immersion sort ma casquette d'arrangeur et de producteur. J'ai moi-même arrangé, et produit mon album. C'est ça mon émergence », a expliqué l'artiste.

Son album à l'en croire, chanté en français et en wobé (sa langue), traite les faits de la société. « Je fais du zouglou et je prends mon inspiration dans mon terroir "le tématai " la dance de chez moi. Je suis issu d'une famille d'artistes, car mon père fait du théâtre, ma mère est cantatrice à Facobly (Ouest). Elle danse aussi le « tématai ». J'ai été forgé dans leur "sein artistique". Ce qui fait de moi un artiste complet, piqué par le virus de la musique dans l'enfance. Dans mon album, mes chansons parlent de tout ce qui a trait à la vie dans la société. Je donne des conseils, je chante l'amour etc », a appuyé celui qui se fait également appelé le gourou.

L'album sera propulsé par les titres : rue princesse, Kowaudjou et Abiba. Pour l'artiste, cet opus musical, est une nouvelle vision qu'il entend donner à sa carrière qui, à l'en croire, est l'œuvre de Barthelemy Inabo et de Luckson Padaud, à qui, il dit devoir beaucoup.

« Le titre phare est rue princesse. Pourquoi rue princesse ? Parce que c'est là que j'ai grandi. C'est dans ce lieu, qu'a démarré ma carrière. C'est là que Barthélémy Inabo m'a découvert et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Une autre manière aussi à moi de rendre hommage à ce grand homme. Barthelemy Inabo qui est pour moi un père », a-t-il soutenu.

A noter que Oulai Tony alias maître Tohou a sorti son premier album intitulé élection d'où est sorti "ah kpaitou" en 2002. Après cet album de 6 titres, il a mis sur le marché d'autres albums, notamment, attaquant de pointe en 2006, suivi de patriote en 2007 et plusieurs singles. Emergence vient donc relancer sa carrière qu'il souhaite ascendante. Les clips de rue princesse, Kowaudjou et Abiba seront disponibles d'ici quelques jours.