Algérie: Plus de cinq quintaux de kif traité saisis près de la frontière à Bechar

Alger — Une grande quantité de kif traité s'élevant à plus de cinq (05) quintaux, a été saisie vendredi par des Garde-frontières à Moughel, près des frontières à Bechar, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts intenses visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, des Garde-frontières

ont saisi, le 24 juillet 2020 à Moughel près des frontières à Bechar en 3e Région Militaire, une grande quantité de kif traité s'élevant à cinq (05) quintaux et six (06) kilogrammes", précise le MDN.

Dans le même contexte, des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté quatre (04) narcotrafiquants et saisi (08) kilogrammes de kif traité et (3273) comprimés psychotropes lors de deux opérations distinctes menées à Constantine et Batna en 5e Région Militaire, tandis que trois (03) contrebandiers ont été appréhendés en possession de (45) quintaux de tabac et de (2640) paquets de cigarettes à El-Oued en 4e Région Militaire.

Lire aussi: Lutte contre le terrorisme : destruction de sept bombes artisanales à Aïn Defla et Chlef

A Tamanrasset en 6e Région Militaire, un détachement de l'ANP a intercepté douze (12) individus et saisi quatre (04) groupes électrogènes et trois (03) marteaux piqueurs servant dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que des détachements combinés de l'ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de (4643) litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa et El Tarf en 5e Région Militaire.

Par ailleurs, des Gardes-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de (218) individus à bord d'embarcations de construction artisanale à Chlef, Oran, Mostaganem et Aïn Témouchent, tandis que (44) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Bordj Badji Mokhtar.