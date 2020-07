Algérie: Djerad - Le défunt Mahmoud Guemama a consacré toute sa vie au service du pays

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a adressé samedi un message de condoléances à la famille du défunt moudjahid et ancien membre de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mahmoud Guemama, décédé vendredi, dans lequel il affirmé que le regretté avait "consacré toute sa vie au service de la patrie".

"Tout en compatissant à votre douleur et en partageant votre deuil, je ne puis en cette douloureuse circonstance que me résigner à la volonté d'Allah et vous présenter ainsi qu'aux proches du défunt, à ses compagnons et à toute la famille révolutionnaire, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion et de sympathie, priant le Tout-Puissant de gratifier le défunt de sa Sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis, aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Sa Grâce, et de vous prêter réconfort et patience", a conclu le Premier ministre.