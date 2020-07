Congo-Brazzaville: Coopération - Francisco Escalante Molina remercie le Sénat pour la ratification de l'accord du 2 juillet 2019

Le nonce apostolique ambassadeur du Saint-Siège au Congo, Mgr Francisco Escalante Molina, a remercié, le 24 juillet, à Brazzaville la chambre haute du Parlement pour le travail accompli lors de la ratification de l'accord de partenariat signé le 2 juillet 2019 au Vatican.

« Je suis venu rencontrer le président du Sénat pour lui dire merci. Merci pour tout le travail qui a été fait ici au Sénat lors de la ratification de l'accord passé le 2 juillet 2019 au Vatican. Ça fait déjà trois ans que la République du Congo et le Saint-Siège ont signé un accord sur la situation juridique de l'Eglise au Congo. Après la signature de l'accord, il fallait la ratifier et l'approuver et c'est ce que le Sénat a fait », a déclaré le diplomate du Saint-Siège.

Les deux personnalités ont ensuite regardé comment solidifier cet accord, surtout dans les domaines de l'éducation et de la santé, vu l'apport de l'Eglise catholique dans ces domaines. « On a donc besoin de voir comment on peut continuer à travailler avec le gouvernement du Congo pour le bien de la population. Remercier le président du Sénat sur ce qui a déjà été fait et voir ensuite ce qu'on peut faire pour développer cette relation. Voilà l'objet de ma visite chez le président du Sénat », a conclu le représentant du Saint-Siège au Congo.

