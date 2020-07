Egypte: Clap de fin pour Essam El Hadary

S'en est terminé entre le football et le mythique gardien de l'équipe d'Egypte, Essam el Hadary. Il a officiellement annoncé sa retraite, le soir du 23 juillet sur une chaine de télévision égyptienne.

Avec une carrière professionnelle de haut niveau de plus de trente ans, ce joueur de quarante-sept ans a passé presque tout son parcours en Egypte avec quelques saisons en Arabie Saoudite ou en Suisse. Il a, en effet, joué à El Merreikh SC (Soudan), Al Taawon (Arabie saoudite), Ismaily SC, Wadi Degla SC, Zamalek SC, Ittihad Alexandria et Nogoom FC. Il a fait un séjour au FC Sion en Suisse avant de se consacrer à Al Ahly puis à la sélection. « Le football est ma seconde épouse et on vient de divorcer. Je ne rejouerai plus. Tout le système est maintenant en erreur, les chefs s'attaquant les uns les autres. Que Dieu vienne en aide aux joueurs », a-t-il indiqué

Très connu du public africain grâce à ses prouesses au niveau des compétitions continentales, El Hadary met ainsi un terme à une carrière riche avec plus de cent cinquante apparitions en sélection, quatre victoires en Coupe d'Afrique des nations, trois en Ligue des champions et trois en Supercoupe d'Afrique de la CAF ainsi que huit en Coupe d'Egypte. « Il n'y a plus grande chose à ajouter à ma carrière. Il n'y a pas de meilleur gardien en Egypte que moi. Je suis resté sur le banc qu'en 1998 pour Nader El-Sayed », a ajouté le désormais ancien gardien. L'homme reste, à ce jour, le plus vieux joueur d'une Coupe du monde à 45 ans et 161 jours et fait partie des meilleurs gardiens de l'histoire du football égyptien et africain.