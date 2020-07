Congo-Kinshasa: Covid-19 - Un centre de transit inauguré à Kinshasa

Le centre, d'une capacité de cent lits, comprend une partie résidentielle et une partie opérationnelle, ainsi qu'un laboratoire pour non seulement réalisés des tests de coronavirus mais également des examens de base.

Le centre de transit qui sera ouvert 24 heures sur 24 a été inauguré le jeudi 23 juillet à Kinshasa par le conseiller médical du ministre de la Santé, le Dr Guy Esebe, représentant le ministre dans cette cérémonie. Fruit du partenariat entre l'Organisation internationale de migration (OIM) et le gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé, du Secrétariat technique de riposte à la covid-19 en RDC, ce centre facilitera la prévention de la pandémie. L'ouverture du centre qui prendra en charge des cas moins sévères est une avancée dans la riposte à la pandémie. Kinshasa étant toujours l'épicentre de la maladie, le centre permettra d'assurer la prise en charge des cas grâce à un bon suivi du personnel soignant.

Présent à cette inauguration, le Pr Jean-Jacques Muyembe Tamfum a invité le personnel soignant qui prestera dans ce centre à pratiquer la profession pour sauver des vies. Nous savons quand la pandémie a commencé, a-t-il déclaré, mais nous ne savons pas quand elle prendra fin. On doit se préparer. Pour lui, l'ouverture de ce centre d'isolement est une illustration de cette anticipation afin d'éviter la surprise. A l'OIM, le Pr Muyembe a promis l'appui du Secrétariat technique pour assurer la formation et le renforcement des capacités des prestataires.

Pour sa part, le coordonnateur des migrations santé de l'OIM, Theoneste B. Ganza, a renseigné que pour maintenir la performance et la présence permanente du personnel, la prestation sera organisée en trois vagues. Plus de cinquante prestataires ont été formés à ce sujet par les équipes de la prise en charge médicale de la riposte. Theoneste B. Ganza compte sur la flexibilité des autres partenaires et l'appui du ministère de la Santé pour la mobilisation des ressources afin de faciliter la continuité de ce centre. L'OIM soutient la RDC dans ses efforts de prévention et de contrôle de cette pandémie avec une assistance technique afin de renforcer la surveillance, la prévention et le contrôle de l'infection, la communication des risques et l'engagement communautaire.